Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Kadıköy’de buluşuyoruz

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün İstanbul'a geliyor.
Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün İstanbul'a geliyor.
Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, İstanbul'a gelip kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Sarı-Lacivertlilerden yapılan paylaşımda Mourinho taraftarları Kadıköy'e davet etti.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için saat 19:00'da imza töreni düzenleyecek.
JOSE MOURINHO: KADIKÖY'DE BULUŞALIM"
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Jose Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:
"Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım."