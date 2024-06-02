Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunduğu iddia edien Robert Lewandowski, gündemin ilk maddelerinden biriydi.
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunduğu iddia edien Robert Lewandowski, gündemin ilk maddelerinden biriydi.
2 sene daha kontratı bulunan golcü futbolcu 95 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandırıp 17 kez de asist yaptığı Katalan ekibinden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtladı.
Robert Lewandowski konuştuğu basın toplantısında; Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.