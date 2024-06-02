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Robert Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması

Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Fenerbahçe ile adının sık sık anılmasının ardından açıklamada bulundu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 21:29 Güncelleme 02 Haziran 2024, 21:36
Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer listesinde bulunduğu iddia edien Robert Lewandowski, gündemin ilk maddelerinden biriydi.

2 sene daha kontratı bulunan golcü futbolcu 95 karşılaşmada 59 kez fileleri havalandırıp 17 kez de asist yaptığı Katalan ekibinden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtladı.

Robert Lewandowski konuştuğu basın toplantısında; Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

"Fenerbahçe benimle iletişime..."

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