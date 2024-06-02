Galatasaray’dan transferde Beşiktaş’a dev çalım! Dövmesi aslan olan Memphis Depay için girişimler başlıyor...

Geniş çaplı operasyonun ardından ise satın almalar başlayacak. Hem Türkiye hem de Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro oluşturmak isteyen yönetim ve teknik heyet yine dünya yıldızlarına yönelecek.

En çok merak edilen konulardan biri ise Mauro Icardi'nin yedeğinin kim olacağı. Arjantinli yıldızın rotasyona gireceği isim konusunda birçok aday bulunuyor.

Ancak gündemdeki en sıcak futbolculardan biri Memphis Depay. Hollandalı futbolcunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübünden ayrılması üzerine maliyet araştırması başladı.

Beşiktaş'ın da devrede olduğu deneyimli yıldız için Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Ayrıca yine Hollanda'dan tanıdığı futbolcular da görüşmelere katılarak iknaya çalışacak.