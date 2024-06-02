Galatasaray’dan transferde Beşiktaş’a dev çalım! Dövmesi aslan olan Memphis Depay için girişimler başlıyor...

Bu durum sarı kırmızılıların hızlı hareket etmesini sağlayacak. Seçimi sezon bitmeden gerçekleştiren Aslan'da transfer için de kollar sıvandı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, belirlenen isimleri en kısa sürede Kemerburgaz'a getirmek amacında.
TFF'nin uygulayacağı yeni yabancı kuralına göre birçok futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray'da ilk olarak kiralık isimlerle devam edilmeyecek. Ayrıca beklenen seviyenin altında kalan isimler gönderilecek. İyi teklif gelen oyuncular da satılacak.
Geniş çaplı operasyonun ardından ise satın almalar başlayacak. Hem Türkiye hem de Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro oluşturmak isteyen yönetim ve teknik heyet yine dünya yıldızlarına yönelecek.
En çok merak edilen konulardan biri ise Mauro Icardi'nin yedeğinin kim olacağı. Arjantinli yıldızın rotasyona gireceği isim konusunda birçok aday bulunuyor.
Ancak gündemdeki en sıcak futbolculardan biri Memphis Depay. Hollandalı futbolcunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübünden ayrılması üzerine maliyet araştırması başladı.
Beşiktaş'ın da devrede olduğu deneyimli yıldız için Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak. Ayrıca yine Hollanda'dan tanıdığı futbolcular da görüşmelere katılarak iknaya çalışacak.
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Depay ile ilgilenen tek takım Beşiktaş değil. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in 1 numaralı adayının Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki golcünün olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek olan siyah-beyazlıların ikinci başkanı Depay ile yüz yüze görüşecek.