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Jose Mourinho'nun maaşı ne kadar? Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! Mourinho'nun yardımcıları ne kadar kazanacak?

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı. Görkemli bir tören gerçekleştirilen Portekizli teknik adam dün olduğu gibi bugün de dünyanın gündemine oturmayı başardı. Kendisi hakkında en çok konuşulan ve araştırılan konulardan biri de kazanacağı para. Peki, Jose Mourinho ne kadar kazanacak? İşte Mourinho'nun maaşı ve yardımcılarının ücretleri...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 21:53 Güncelleme 02 Haziran 2024, 22:31

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Türk futbol tarihine geçen bir imza ile Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, bu akşam saatlerinde görkemli bir tören düzenledi. Portekizli teknik adamın sevi gösterileriyle karşılandığı Ülker Stadyumu'nda büyük coşku yaşandı.

Jose Mourinho F.Bahçe ile sözleşme imzaladı!

Mourinho Fenerbahçe'deki ilk sözlerinde şunları söyledi; "Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum"

Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"

MAAŞI MERAK KONUSU OLDU

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho ile ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri alacağı yıllık ücret oldu. Deneyimli çalıştırıcı için pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'ye imzayı atan Jose Mourinho'nun, 2 yıl için yardımcılarıyla birlikte toplamda 46 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.

Fanatik gazetesinin haberine göre Mourinho, Kanarya'daki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon Euro kazanacak.

Portekizli hocanın yardımcılarına ise toplamda yaklaşık 2 milyon Euro verilecek.

Kanarya'da Jose Mourinho transferinin bitirilmesinde kilit rol oynayan sportif direktör Mario Branco'nun, aynı zamanda vatandaşı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya 120 sayfalık bir dosya gönderdiği öğrenildi.

Mourinho'nun takımın başına geçecek olması, Fenerbahçeli taraftarları ve camiayı oldukça heyecanlandırdı. Kanarya'nın projesinden çok etkilenen ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da şampiyonluk hedefleyen Mourinho, gittiği kulüplerin kupa hasretlerine de son vermişti.

Mou, 50 yıldır İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olamayan Chelsea'yi 2005'te Ada'nın en büyüğü yaptı. Inter, onunla 45 yıl sonra 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

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