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Rachid Ghezzal Beşiktaş'tan ayrıldı!

Sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş'ta ayrılıklar başladı. Siyah beyazlılarla kontratı sona eren Rachid Ghezzal, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kulüpten ayrıldığını duyurdu. Cezayirli futbolcu; "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 22:21 Güncelleme 02 Haziran 2024, 23:05
Rachid Ghezzal Beşiktaş’tan ayrıldı!

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal dönemi sona erdi. Deneyimli kanat oyuncusu geride kalan sezonda istenen performansı ortaya koyamamış ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Rachid Ghezzal Beşiktaş'a veda etti!

YOLLARIMIZ YENİDEN KESİŞECEK

Ghezzal açıklamasında "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

50 GOLDE ADI VAR

Beşiktaş'ın ilk olarak kiralayıp ardından da bonservisini aldığı Rachid Ghezzal, 123 karşılaşmada siyah beyazlı formayı giydi. 32 yaşındali oyuncu 17 kez rakip fileleri sarsarken 33 de asist yaptı. 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.

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