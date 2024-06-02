SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Güler Real Madrid taraftarına İspanyolca seslendi: Hola Madridistas!

Real Madrid'deki ilk sezonunda tam 3 kupa kaldırma sevinci yaşayan Arda Güler, kutlamalara da damga vurdu. Genç futbolcu Dortmund'u yendikleri karşılaşmanın ardından taraftarlara İspanyolca seslenerek onları selamladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 23:40 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:28
Arda Güler Real Madrid taraftarına İspanyolca seslendi: Hola Madridistas!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis, 10 miylon euro bonus ve sonraki satıştan payla Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, ilk sezonunda istediği süreleri pek bulamasa da tam 3 kupa kaldırdı.

İspanya'daki ilk sezonunda 12 karşılaşmaya çıkan ancak 440 dakika süre alan milli futbolcu, bu kadar kısa sürede rakip filelere 6 gol atmayı başardı. Carlo Ancelotti'nin çok güvendiği 19 yaşındaki futbolcu için milyonlarca Madrid taraftarı oldukça olumlu düşüncelere sahip ve çok daha fazla zaman bulup gelişmesi gerektiğine inanıyor.

Real Madrid dün akşam karşılaştığı Borussia Dortmund'ua Dani Carvajal ve Vinicius Junior'un golleri ile 2-0 yendi. Wembley'de rakibini yenmeyi başaran İspanyol devi 15'inci kez kupayı müzesine götürdü.

Temsilcimiz Arda Güler her ne kadar maçta oynamasa da kupayı kaldırdı ve madalyasını taktı. Ayrıca kutlamalarda da adından söz ettirdi.

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu ve taraftarlarıyla bir araya gelerek Madrid'de kutlamalara çıktı.

Arda Güler taraftarlara İspanyolca seslendi! İşte o anlar...

İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN TARAFTARA: BİZ BİR AİLEYİZ
Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde
Turizm sezonu açıldı Bodrum’da fiyatlar katlandı! Bir otelcinin itirafı gündemi salladı: 20 katı da olsa boş kalmaz!
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! İkinci Gabar: Kör Kandil! Yeni müjdeler bekleniyor
Yargıtay’dan küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz kararı: Cezası onandı gözler HSK’da
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?
Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan’ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!
Real Madrid’in kaptanı Fenerbahçe’ye mi geliyor? Mourınho’nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...
ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki
Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması
3 ilçe 4 beldede seçimler yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı | İşte sonuçlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!
SON DAKİKA