Arda Güler Real Madrid taraftarına İspanyolca seslendi: Hola Madridistas!

Temsilcimiz Arda Güler her ne kadar maçta oynamasa da kupayı kaldırdı ve madalyasını taktı. Ayrıca kutlamalarda da adından söz ettirdi.

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu ve taraftarlarıyla bir araya gelerek Madrid'de kutlamalara çıktı.

İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'DEN TARAFTARA: BİZ BİR AİLEYİZ

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.