Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarına Türkçe selam

Trendyol Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe, dünyada ses getiren bir hamle gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler dünyaca ünü Portekizli teknik direktör Jose Mouinho imza töreninde Başkan Ali Koç'tan sonra söz alarak taraftarları selamladı ve 'Tünaydın' dedi.
İşte Jose Mourinho'nun sözleri:
"Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'u tanıdığımdan beri gerçekten şunu söyleyebilirim ki, burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Normalde hocalar zaferlerden sonra bu sevgiyi görür ama ben bu sevgiyi şimdiden hissediyorum. Şu andan itibaren bende sizin ailenizden biriyim. Bu forma artık benim bir derim, bir kemiğim gibi. Öncelikle sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum"
MOURINHO: BU FORMA TIPKI DERİM, KEMİĞİM GİBİ
"Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi"