Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı! Binlerce taraftar önünde imza attı

Konuşmalarına devam eden Ali Koç şu sözleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşsizliğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum Sayın Mourinho'ya. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil kesinlikle ilk 5 en iyi hocadan bir tanesi. Şu an huzurlarınızda Fenerbahçe'nin geleceği için, Fenerbahçemizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı olsun diyorum. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü unvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası kulvarlarda 27 kez kupa kazanmış, şu an dünyada tek 3 UEFA kupasını kaldıran hoca olmuş ve adını dünya futboluna yazdırmış sadece başarılı değil dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır"