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Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı! Binlerce taraftar önünde imza attı

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon uzun süredir özlemini çektiği şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar alabilmek adına Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Portekizli çalıştırıcı bu akşam saat 19.00'da binlerce taraftar önünde sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 18:11 Güncelleme 02 Haziran 2024, 19:45
Jose Mourinho Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı! Binlerce taraftar önünde imza attı

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Türkiye'de en önemli teknik direktör transferlerinden biri bu akşam resmiyete kavuşuyor. Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir giriş yapmak adına görüşmelere başladığı Jose Mourinho ile 19.00'da Ülker Stadyumu'nda sözleşme imzaladı.

İlk olarak konuşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başladı, Ali Koç, "Büyük Fenerbahçe ailesi, büyük Fenerbahçe taraftarı; kurulduğumuzdan bu yana 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz. Mabedimizle beraber ekranlarda bizi seyreden milyonlarca taraftarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün; kulübümüz adına çok önemli, çok kıymetli, tarihi bir adıma camiamızla hep birlikte, beraber adım atıyoruz. İnşallah, Allah sonunu hayırlı getirir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarına devam eden Ali Koç şu sözleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Mourinho'ya hepimiz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşsizliğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum Sayın Mourinho'ya. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil kesinlikle ilk 5 en iyi hocadan bir tanesi. Şu an huzurlarınızda Fenerbahçe'nin geleceği için, Fenerbahçemizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı olsun diyorum. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez yılın teknik direktörü unvanını kazanmış, ulusal ve uluslararası kulvarlarda 27 kez kupa kazanmış, şu an dünyada tek 3 UEFA kupasını kaldıran hoca olmuş ve adını dünya futboluna yazdırmış sadece başarılı değil dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır"

"Bugün attığımız bu imza; Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin, yer almayı hedeflediğimiz kulvarların müjdesidir, müjdeleyicisidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki 'winner' hoca konumunu burada da bize gösterecektir. Sadece dün gece Londra'da Şampiyonlar Ligi'nin finalinde maç öncesi, devre arası ve maç sonrası yaptığı yorumlarla, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla hem ülkemizin hem de Fenerbahçemizin daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır"

İşte Jose Mourinho'nun sözleri: "Adım Fenerbahçe ile geçtiğinden beri göstermiş olduğunuz sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam, elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bu sevgiyi hissedebiliyorum sizden. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim."

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