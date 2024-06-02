2. Lig final maçında Filistin’e destek

Iğdır FK ile 1461 Trabzon bu sezon aldığı sonuçlarla TFF 2. Lig Play-off finalinde karşı karşıya geldi. İki takım da kritik randevu öncesinde Filistin'e destek verdi.
Iğdır FK ile 1461 Trabzon bu sezon aldığı sonuçlarla TFF 2. Lig Play-off finalinde karşı karşıya geldi. İki takım da kritik randevu öncesinde Filistin'e destek verdi.
1461 Trabzonlu oyuncular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken Iğdır FK ise, "Soykırıma hayır, Özgür filistin" yazılı pankart açtı.
İki takımın bu anlamlı hareketi takdir topladı.