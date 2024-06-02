PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

2. Lig final maçında Filistin'e destek

TFF 2. Lig Play-Off final maçında Iğdır FK ile 1461 Trabzon Futbol Kulübü Filistin'deki soykırımı unutmayarak anlamlı bir pankartla sahaya çıktı. Her iki takım da bu hareketleri ile futbol severlerden tam not aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 20:58 Güncelleme 02 Haziran 2024, 20:58
2. Lig final maçında Filistin’e destek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Iğdır FK ile 1461 Trabzon bu sezon aldığı sonuçlarla TFF 2. Lig Play-off finalinde karşı karşıya geldi. İki takım da kritik randevu öncesinde Filistin'e destek verdi.

1461 Trabzonlu oyuncular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken Iğdır FK ise, "Soykırıma hayır, Özgür filistin" yazılı pankart açtı.

İki takımın bu anlamlı hareketi takdir topladı.

SON DAKİKA