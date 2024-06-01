Arda Güler Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak mı? Borussia Dortmund Real Madrid maçı hangi statta, nerede oynanacak?

📍Wembley Stadyumu, İngiltere'nin Londra kentinde bulunan çok amaçlı ve modern bir stadyumdur. 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ikinci stadyumu olma özelliğini taşır. Bu devasa yapı, 2003 yılında yıkılan eski Wembley Stadyumu'nun yerine inşa edilmiştir.