Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi bekleyen tehlikeyi duyurdu: Koçspor!

KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ



Fenerbahçe'de değişimin olması gerektiğine inandığını, çocukların kulübe olan sevgisini yeniden kazanmak, onların yüzünü güldürmek için aday olduklarını anlatan Yıldırım, "Fenerbahçe'miz spor kulübü olmaktan çok dışarı çıktı. Bu seçim köprüden önceki son çıkış. Onların tüm dertleri varlıkları için var olmak. Vagon devrildi, başka yerlere gidiyor. Kulüpte bizden başka başkan adayı çıkmaması da ayıp ve yanlış" dedi.

MOURİNHO MALİYET GETİRMEYECEK



Mourinho ile hafta sonu Londra'da görüşecek olan Aziz Yıldırım, "Biz hiçbir futbolcuyu satmayacağız, kiralık olanlar gidecek. Mourinho ile ilgili büyük, abartı rakamlar yok. Kulübe bir maliyet getirmeyecek. Normal Fenerbahçe'ye gelen bir antrenör değerinde… Biz ve sponsorlar ödeyeceğiz" dedi.

KOÇSPOR OLDU



Şu anda Fenerbahçe'nin sponsorlarının birçoğunun Koç grubu şirketleri olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Koç Grubu '1 yıl sponsorluğu uzattık' dedi, bu şartlardan daha iyi sponsorluklar geliyorsa Ali Bey'e teşekkür ederiz. Biz yalnızca Adidas'tan 6 milyon dolar gelir, ayrıca da forma alıyorduk, şampiyonluk için de bedeller ödüyorlardı. Şimdi ne alıyoruz bilen var mı? Fenerbahçe Koç Spor olmuş. Burada mesele kimse bir şey bilmiyor" dedi. Yıldırım, Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji'ni de tekrar açacaklarını vurguladı.

70 MİLYON EURO



Yıldırım'ın listesinde yer alan Önder Fırat da kulübün İstanbul, Kayseri, Edirne, Ankara gibi birçok ilde 550 bin metrekare arsası olduğunu anlattı. Fenerbahçe'nin kamp, antreman tesislerinin yanı sıra kolejin bulunduğu arazi de dahil birçok yerde gayrimenkulü olduğunu söyleyen Fırat, "Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bir arsa var. Ülker ile çalışma başlatacağız, oradan 70 milyon euro değerleme bekliyoruz" dedi.