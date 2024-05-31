Fenerbahçe Robert Lewandowski transferi ile Türkiye’yi dünyayı sallayaracak! İşte Süper Lig’in yeni golcüsü

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, 3 puan farkla ikinci oldu. Sezonun ardından seçime giden sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve 2018'de mağlup ettiği Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran'daki olağan genel kurulda karşı karşıya gelecek. Ardından da kazanan belli olacak. Ancak yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle de forvet ile ilgili çok önemli bir hamle yapılmak üzere girişimler hız kazandı. Gündemdeki isimlerden biri de Robert Lewandowski. İşte detaylar...