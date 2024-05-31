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Fenerbahçe Robert Lewandowski transferi ile Türkiye'yi dünyayı sallayaracak! İşte Süper Lig'in yeni golcüsü

Önümüzdeki hafta başkanlık seçiminin yapılacağı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Birbirinden önemli isimleri listesinde barındıran sarı lacivertlilerde dünyada ses getirecek bir hamle yapılmak isteniyor. Özellikle forvet konusunda. Jose Mourinho'nun talepleri üzerine harekete geçen yönetim, Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 20:56 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 20:56
Fenerbahçe Robert Lewandowski transferi ile Türkiye’yi dünyayı sallayaracak! İşte Süper Lig’in yeni golcüsü

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, 3 puan farkla ikinci oldu. Sezonun ardından seçime giden sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve 2018'de mağlup ettiği Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran'daki olağan genel kurulda karşı karşıya gelecek. Ardından da kazanan belli olacak. Ancak yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle de forvet ile ilgili çok önemli bir hamle yapılmak üzere girişimler hız kazandı. Gündemdeki isimlerden biri de Robert Lewandowski. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüklerini açıklayıp 3 yıllık da sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu.

Şu an görevde olan Ali Koç ise yine aynı isimle yaptıkları görüşmelerden olumlu yanıt aldıklarını ve 2+1 senelik kontratta el sıkıştıklarını açıkladı. İki adayın da Mourinho ile anlaşması camiada heyecanı da artırdı.

Fenerbahçe Yönetimi'ne Mourinho'nun istediği 4 yıldız futbolcunun ismini veren Aziz Yıldırım, "Buradan oyuncu isimleri de vereyim, onları da alacaklar. Lukaku'yu alacaklar. Çünkü Mourinho istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Trabzonspor'da oynayan Sörloth var. Bunlardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız." dedi.

Bu akşam saatlerinde İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Jose Mourinho'nun istediği isimler arasında bulunmasa da flaş bir yıldız listeye alındı.

Sarı lacivertliler dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Robert Lewandowski ile ilgileniyor. Polonyalı golcünün Barcelona'daki kariyerinin ardından İstanbul'a gelebilmesi adına her şey yapılacak.

GOL MAKİNESİ

35 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 49 karşılaşmada 26 gol 9 asistlik performans gösterdi. Kariyeri boyunca 919 resmi maça çıkan Robert Lewandowski, bu maçlarda 650 gol atarken, 185 de asist yaptı.

Robert Lewandowski'nin kariyeri boyunca elde ettiği başarılar şu şekilde;

2x FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu
1x UEFA Yılın Futbolcusu
10x Polonya'da Yılın Futbolcusu
2x Almanya'da Yılın Futbolcusu
7x Bundesliga Gol Krallığı
5x DFB Pokal Gol Krallığı
1x Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı
1x LaLiga Gol Krallığı
1x Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
10x Bundesliga Şampiyonluğu
1x LaLiga Şampiyonluğu
4x DFB Pokal Şampiyonluğu
6x Almanya Şampiyonluğu
1x UEFA Süper Kupası
1x İspanya Kupası

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