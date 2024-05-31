Fenerbahçe Robert Lewandowski transferi ile Türkiye’yi dünyayı sallayaracak! İşte Süper Lig’in yeni golcüsü

Fenerbahçe Yönetimi'ne Mourinho'nun istediği 4 yıldız futbolcunun ismini veren Aziz Yıldırım, "Buradan oyuncu isimleri de vereyim, onları da alacaklar. Lukaku'yu alacaklar. Çünkü Mourinho istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Trabzonspor'da oynayan Sörloth var. Bunlardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız." dedi.
Bu akşam saatlerinde İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Jose Mourinho'nun istediği isimler arasında bulunmasa da flaş bir yıldız listeye alındı.
Sarı lacivertliler dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Robert Lewandowski ile ilgileniyor. Polonyalı golcünün Barcelona'daki kariyerinin ardından İstanbul'a gelebilmesi adına her şey yapılacak.
GOL MAKİNESİ
35 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 49 karşılaşmada 26 gol 9 asistlik performans gösterdi. Kariyeri boyunca 919 resmi maça çıkan Robert Lewandowski, bu maçlarda 650 gol atarken, 185 de asist yaptı.
Robert Lewandowski'nin kariyeri boyunca elde ettiği başarılar şu şekilde;
2x FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu
1x UEFA Yılın Futbolcusu
10x Polonya'da Yılın Futbolcusu
2x Almanya'da Yılın Futbolcusu
7x Bundesliga Gol Krallığı
5x DFB Pokal Gol Krallığı
1x Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı
1x LaLiga Gol Krallığı
1x Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
10x Bundesliga Şampiyonluğu
1x LaLiga Şampiyonluğu
4x DFB Pokal Şampiyonluğu
6x Almanya Şampiyonluğu
1x UEFA Süper Kupası
1x İspanya Kupası