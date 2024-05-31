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Fenerbahçe'den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Jose Mourinho ile anlaşarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken Fenerbahçe, bir bombaya daha hazırlanıyor. Takımı kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya, savunma hattına dünyaca ünlü yıldızı getirecek. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 13:41 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 13:41
Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

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Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de şampiyon olamamanın üzüntüsü yaşanıyor.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Ligin bitmesinin ardından başkanlık seçimi için gözlerin çevrildiği Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme de yaşandı.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Başkanlık seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul'u bekleyen sarı-lacivertlilerde seçim tarihi ertelendi.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiği ifade edildi.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir"

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

"Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, gündemine bomba bir ismi aldı.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ön eleme oynayacak Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekibin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bütün şartları zorlaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Liverpool'a Southampton'dan transfer olan Van Dijk'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki yıldız stoper, Hollanda Milli Takımı formasını 66 kez sırtına geçirdi.

Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

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