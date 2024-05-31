Fenerbahçe’den inanması zor transfer! Jose Mourinho sonrası yeni rota oluştu

Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de şampiyon olamamanın üzüntüsü yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de 99 puanla sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe'de şampiyon olamamanın üzüntüsü yaşanıyor.
Ligin bitmesinin ardından başkanlık seçimi için gözlerin çevrildiği Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme de yaşandı.
Başkanlık seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul'u bekleyen sarı-lacivertlilerde seçim tarihi ertelendi.
Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir"
"Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, gündemine bomba bir ismi aldı.
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ön eleme oynayacak Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk'ı gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli ekibin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için bütün şartları zorlaması bekleniyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 48 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.
Liverpool'a Southampton'dan transfer olan Van Dijk'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor.
Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki yıldız stoper, Hollanda Milli Takımı formasını 66 kez sırtına geçirdi.