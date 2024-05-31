Suudi Arabistan’da Al Nassr’ın yıldızı Ronaldo hüngür hüngür ağladı! Kral Kupası yarışında mutsuz son!

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı.
فيديو | كريستيانو رونالدو يذرف الدموع بعد خسارة فريقه #النصر بركلات الترجيح #نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆#الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/8n8f5CNFCu— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) May 31, 2024
AL HİLAL KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya'nın 88. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.
Öte yandan Al Hilal'de Al Bulahyi ve Koulibaly, Al Nassr'da ise Ospina kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.