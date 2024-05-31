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Suudi Arabistan'da Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo hüngür hüngür ağladı! Kral Kupası yarışında mutsuz son!

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca mücadele eden iki ekip, uzatmaları da 1-1 tamamlayarak oyunu penaltılara götürdü. Al Hilal penaltı atışlarını 5-4 kazanarak kupanın sahibi oldu. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 01:10 Güncelleme 01 Haziran 2024, 01:36
Suudi Arabistan’da Al Nassr’ın yıldızı Ronaldo hüngür hüngür ağladı! Kral Kupası yarışında mutsuz son!

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı.

AL HİLAL KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya'nın 88. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.

Öte yandan Al Hilal'de Al Bulahyi ve Koulibaly, Al Nassr'da ise Ospina kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.

RONALDO AĞLADI

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. 90 dakikası ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadele penaltılara gitti. Al Hilal penaltı atışlarını 5-4 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

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