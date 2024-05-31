Suudi Arabistan’da Al Nassr’ın yıldızı Ronaldo hüngür hüngür ağladı! Kral Kupası yarışında mutsuz son!

Öte yandan Al Hilal'de Al Bulahyi ve Koulibaly, Al Nassr'da ise Ospina kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.

RONALDO AĞLADI

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. 90 dakikası ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadele penaltılara gitti. Al Hilal penaltı atışlarını 5-4 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

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