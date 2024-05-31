Galatasaray’a 6 numara geliyor! Okan Buruk İngiliz ekibinin yıldızını çok istiyor! Sheffield United ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor

2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon Euro 'ya transfer olan Gustavo Hamer'in Sheffield United küme düştüğü için takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyen 5 gol atan Hamer, 8 de asist yaptı. Toplamda 13 gole katkıda bulundu.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Hammer için şimdiye kadar 22.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Feyenoord, Dordrecht ve Zwolle'de de forma giydi. Hamer için birkaç Premier Lig takımı da pusuda bekliyor.