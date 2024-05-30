PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu transferde herkesi şaşırtacak hamle! Real Sociedad derken dünya devine gidiyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Milli futbolcu belki de ilk kez ayrılığa bu kadar yakın. Adı Real Sociedad ile anılırken flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki kanat için dünya devi devreye girdi. Ayrıca Süper Lig'den de bir futbolcu için daha oldukça ısrarlı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 21:09 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 21:14
Kerem Aktürkoğlu transferde herkesi şaşırtacak hamle! Real Sociedad derken dünya devine gidiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, büyük bir sevinç yaşadı. Bu başarıya en önemli katkı veren isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli kanat çıktığı 54 maçta 15 gol atıp 9 da asist üreterek tabelayı defalarca değiştirme konusunda hünerlerini gösterdi.

Uzun süredir kendisine ilgi olan ve transferde adı sıkça Avrupa kulüpleri ile anılan Kerem Aktürkoğlu için bu yaz da hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira milli takımımızın EURO 2024'te göstereceği başarı ve ilerleyen turlara doğru yol alması oyuncuların da değerini artıracak.

Yönetim de bunun bilincinde ve turnuva bitmeden oyuncusunu satmak istemiyor.Ayrıca olası bir artışta da zarar edilmemesi planlanıyor. Bu nedenle de gözler Almanya'da olacak.

Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk sonrasında "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" açıklamasında bulunmuştu.

24 Erzincanspor'dan geldiği günden bu yana sürekli üstüne koyarak kariyer basamaklarını çıkan Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Ayrıca Süper Kupa da kaldırdı.

Oyun stili ve sürati nedeniyle bir süredir Avrupa ekiplerinin listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad devreye girmişti. İspanyol temsilcisinin yanı sıra bir talip daha var.

Yıldız futbolcu adının daha önce de yazıldığı ancak çok da somut bir gelişmenin yaşanmadığı Ajax'ın yeniden gündemine geldi. Alanyaspor'u çaloştıran Francesco Farioli'nin Hollanda ekibine imza atması sonrasında bir kez daha listeye girdi.

35 yaşındaki İtalytan teknik adam Türkiye'den tanıdığı ve çok da beğendiği Kerem'in yanı sıra eski öğrencisini de Amsterdam'a getirmek amacında.

Daha Ajax ile anlaşmamışken yönetim için Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın için yoklamada bulunan genç teknik adam sağ kanat işini de çözmek amacında.

Geride kalan sezonda Hollanda ligini beşinci sırada tamamlayan Ajax'ın en önemli futbolcularından biri olan Steven Bergwijn takımdan ayrılacak. İngiltere'den talipleri bulunan Hollandalı futbolcudan elde edilecek bonservis sonrasında Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif yapılacak. Kerem de kariyerini Hollanda'da sürdürmeye oldukça sıcak bakıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Hamas, Gazze’ye saldırıların durması halinde ’tam bir anlaşmaya’ hazır olduğunu duyurdu
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in ’çürük okul’ provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu
Kripto para hakkındaki kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti | Zimmete kripto para geçirene 20 yıla kadar hapis cezası
Gastronomi dünyasının önemli temsilcilerinden UNESCO’ya çağrı: Sanat olarak tanımalı | Ünlü şef Somer Sivrioğlu: Hedef dünyada ilk 3
Beşiktaş-Gayrettepe’deki yangın faciasından flaş gelişme! İddianame hazırlandı! 9 şüpheli hakkında 22,5 yıl hapis istemi
Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor diyen Azra Kohen yine İsrail’i akladı! Aileden gelen soykırım şakşakçılığı ve Yahudi bağları
TEMMUZ’DA İKİ FARKLI ORAN! SSK ve Bağkur emeklilerine ayrı memurlara ayrı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkan Erdoğan katılacak | Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
SON DAKİKA: Ahmet Uğurlu’dan acı haber! Tabutta Rövaşata’nın Mahsun’u Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti!
SON DAKİKA