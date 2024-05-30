Kerem Aktürkoğlu transferde herkesi şaşırtacak hamle! Real Sociedad derken dünya devine gidiyor

Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk sonrasında "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" açıklamasında bulunmuştu.

24 Erzincanspor'dan geldiği günden bu yana sürekli üstüne koyarak kariyer basamaklarını çıkan Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Ayrıca Süper Kupa da kaldırdı.

Oyun stili ve sürati nedeniyle bir süredir Avrupa ekiplerinin listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad devreye girmişti. İspanyol temsilcisinin yanı sıra bir talip daha var.

Yıldız futbolcu adının daha önce de yazıldığı ancak çok da somut bir gelişmenin yaşanmadığı Ajax'ın yeniden gündemine geldi. Alanyaspor'u çaloştıran Francesco Farioli'nin Hollanda ekibine imza atması sonrasında bir kez daha listeye girdi.