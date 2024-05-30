Kerem Aktürkoğlu transferde herkesi şaşırtacak hamle! Real Sociedad derken dünya devine gidiyor

Uzun süredir kendisine ilgi olan ve transferde adı sıkça Avrupa kulüpleri ile anılan Kerem Aktürkoğlu için bu yaz da hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira milli takımımızın EURO 2024'te göstereceği başarı ve ilerleyen turlara doğru yol alması oyuncuların da değerini artıracak.
Yönetim de bunun bilincinde ve turnuva bitmeden oyuncusunu satmak istemiyor.Ayrıca olası bir artışta da zarar edilmemesi planlanıyor. Bu nedenle de gözler Almanya'da olacak.
Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk sonrasında "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" açıklamasında bulunmuştu.
24 Erzincanspor'dan geldiği günden bu yana sürekli üstüne koyarak kariyer basamaklarını çıkan Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Ayrıca Süper Kupa da kaldırdı.
Oyun stili ve sürati nedeniyle bir süredir Avrupa ekiplerinin listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad devreye girmişti. İspanyol temsilcisinin yanı sıra bir talip daha var.
Yıldız futbolcu adının daha önce de yazıldığı ancak çok da somut bir gelişmenin yaşanmadığı Ajax'ın yeniden gündemine geldi. Alanyaspor'u çaloştıran Francesco Farioli'nin Hollanda ekibine imza atması sonrasında bir kez daha listeye girdi.
35 yaşındaki İtalytan teknik adam Türkiye'den tanıdığı ve çok da beğendiği Kerem'in yanı sıra eski öğrencisini de Amsterdam'a getirmek amacında.
Daha Ajax ile anlaşmamışken yönetim için Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın için yoklamada bulunan genç teknik adam sağ kanat işini de çözmek amacında.
Geride kalan sezonda Hollanda ligini beşinci sırada tamamlayan Ajax'ın en önemli futbolcularından biri olan Steven Bergwijn takımdan ayrılacak. İngiltere'den talipleri bulunan Hollandalı futbolcudan elde edilecek bonservis sonrasında Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif yapılacak. Kerem de kariyerini Hollanda'da sürdürmeye oldukça sıcak bakıyor.