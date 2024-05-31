Fenerbahçe’ye Anderson Talisca şoku! Paylaşımıyla herkesi ters köşe yaptı... ’Geliyor’ denirken bunları söyledi

İki aday da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayarak camiayı şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Seçim öncesinde de coşkulu bir atmosfer elde edildi.

Ancak iş sadece teknik direktör alarak bitmiyor.Takımın da belli bir ölçüde değişmesi gerekiyor. Gitmesi muhtemel isimler üzerinden gerçekleştirilecek operasyonda kulübe kazandırılacak dünya yıldızları şimdiden herkesi heyecanlandırıyor.

Aziz Yıldırım bugün yaptığı açıklamada çok önemli ifadeler kullandı. Yıldırım, Mourinho'nun istediği isimleri duyurarak Romelu Lukaku'yu işaret etti. Belçikalı forvetin alınmasını istediğini söyledi.

Aziz Yıldırım: "Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullanmıştı.