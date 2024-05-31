Fenerbahçe’ye Anderson Talisca şoku! Paylaşımıyla herkesi ters köşe yaptı... ’Geliyor’ denirken bunları söyledi

Fenerbahçe'de 30 Mayıs'ta sağlanamayan çoğunluk nedeniyle olağan genel kuruldaki seçim 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yeniden yarışacağı oy savaşından kimin galip ayrılacağı şimdiden merak konusu.
Seçim sonrası iki isim de kazanması halinde ilk odağını transfere verecek. Takımın yeniden düzenlenmesi ve şampiyonluğa oynayabilmek adına ilk adım ise teknik direktörle atılacak.
İki aday da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlayarak camiayı şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Seçim öncesinde de coşkulu bir atmosfer elde edildi.
Ancak iş sadece teknik direktör alarak bitmiyor.Takımın da belli bir ölçüde değişmesi gerekiyor. Gitmesi muhtemel isimler üzerinden gerçekleştirilecek operasyonda kulübe kazandırılacak dünya yıldızları şimdiden herkesi heyecanlandırıyor.
Aziz Yıldırım bugün yaptığı açıklamada çok önemli ifadeler kullandı. Yıldırım, Mourinho'nun istediği isimleri duyurarak Romelu Lukaku'yu işaret etti. Belçikalı forvetin alınmasını istediğini söyledi.
Aziz Yıldırım: "Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullanmıştı.
TALISCA İÇİN KOLLAR SIVANMIŞTI
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Talisca için önümüzdeki günlerde hareketli saatlerin yaşanması bekleniyordu. Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan'da hem kulüp hem de oyuncu ile temasların başladığı aktarılmıştı.
Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki 10 numaranın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Talisca, 2016-18 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Sambacı'nın adı daha sonra da sık sık Türk kulüpleri ile anıldı ancak bir sonuç çıkmamıştı.
Fenerbahçe'nin yeniden başkanı olmak isteyen Yıldırım, Anderson Talisca'nın da kendilerine gelmek istediğini söyleyerek yıllardır Türk kulüplerine yazılan sambacı için fitili ateşledi.
Ancak bu sözlerin ardından sambacı yıldızdan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu Al Hilal ile oynadıkları final öncesinde Yıldırım'a göndermede bulunurcasına bir fotoğraf paylaşıp mesaj yazdı. "Sonuna kadar seninle Al-Nassr 💛💙" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair iddialara cevap verdiği vurgulandı. Brezilyalı yıldızın yaptığı bu paylaşım, Aziz Yıldırım'a gönderme olarak değerlendirildi.