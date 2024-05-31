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Beşiktaş'tan neden Jose Mourinho'dan vazgeçti? Resmi açıklama geldi

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, son günlerde gündem bir hayli meşgul eden Jose Mourinho hakkında açıklamada bulundu. Yücel neden Portekizli teknik direktörle anlaşamadıklarını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 16:06 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:10
Beşiktaş’tan neden Jose Mourinho’dan vazgeçti? Resmi açıklama geldi

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Şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya çok yakın gözüken Jose Mourinho ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde oçıklamada buluann Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, görüşme gerçekleştirdiklerini ve Portekizli antrenörün İstanbul'a gelmeye sıcak baktığını duyurmuştu. Aradan geçen süreçte sarı lacivertlilerde hem mevcut yönetim hem de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Mourinho ile anlaştığını açıklayarak büyük bir çalım atmış oldı. Yücel, görüşmelerin neden olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Jose Mourinho'yla yaklaşık bir ay önce görüştüklerini ve Portekizli teknik direktörün siyah-beyazlı kulübe gelmeyi kabul ettiğini söyledi. Hatayspor maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti" demişti.

Yücel konuşmasının diğer kısmında ise "Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi. Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez de "Jose Mourinho ve diğer hocalarla görüşüyoruz. Herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Hedefimiz şu an kupa. Teknik direktör konusunu çalışıyoruz. Beşiktaş taraftarı rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün bir açıklama daha yapan ve sosyal medyadan taraftarlara seslenen Yücel şunları söyledi;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bir süredir futbol kamuoyunda tartışılan Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü konusuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur.

Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır.

Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş'ın kendi öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-25 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklı selimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız."

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