Anadolu Efes Pınar Karşıyaka karşısında farkı ikiye çıkardı: 82-68

Şampiyonluk mücadelesinin devam ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nde yarı final ikinci maçları başladı. Anadolu Efes evinde ağırladığı Pınar Karşıyaka 'yı bir kez daha yenerek serinin İzmir ayağına oldukça avantajlı gitmeyi başardı. İstanbul ekibi parkeden 82-68'lik 14 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Errick McCollum oldu. Anadolu Efes'te 22 sayı atan Daniel Oturu ise galibiyette önemli rol oynadı.