Anadolu Efes Pınar Karşıyaka karşısında farkı ikiye çıkardı: 82-68

Şampiyonluk mücadelesinin devam ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final ikinci maçları başladı. Anadolu Efes evinde ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı bir kez daha yenerek serinin İzmir ayağına oldukça avantajlı gitmeyi başardı. İstanbul ekibi parkeden 82-68'lik 14 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.
Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Errick McCollum oldu. Anadolu Efes'te 22 sayı atan Daniel Oturu ise galibiyette önemli rol oynadı.
ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural
ANADOLU EFES: Larkin 17, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Doğuş Özdemiroğlu 7, Willis 4, Bryant 10, Erkan Yılmaz 4, Rıdvan Öncel 3
PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 17, Vitto Brown 12, McCollum 24, Furkan Haltalı 4, Thomas Akyazılı, Jaylon Brown 6, Martin 5, Mert Celep, Hakan Sayılı
1'İNCİ PERİYOT: 26-11
DEVRE: 44-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-56
Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.