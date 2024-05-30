Trabzonspor iki transferi bitiriyor! Roman Yaremchuk ve Muhammed Cham Saracevic imza aşamasında

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Geride kalan sezonda istediği sonuçları elde edememesine rağmen üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına çok erkenden başlamıştı. Fırtına ilk etabın ardından bu kez de iki ülkede operasyona devam edecek. Gündemdeki yıldızların kulüpleri ile anlaşmak üzere Belçika ve Fransa'ya gidilecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı kuralına göre kadrosunu şekillendirmek isteyen bordo mavililerde çok sayıda ayrılık yaşanacak. Yabancı odaklı gerçekleşecek harekatta toplamda 10'dan fazla isimle yolların ayrılması bekleniyor. 12 isme yer verebileceği listesindeki oyuncuları çok iyi seçmeye çalışan Teknik Direktör Abdullah Avcı bir bölüm için kararını verdi.