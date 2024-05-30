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Trabzonspor iki transferi bitiriyor! Roman Yaremchuk ve Muhammed Cham Saracevic imza aşamasında

Trendyol Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’nda da final oynayan Trabzonspor, gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerde daha önce anlaşılan isimlerin ardından bu kez de 2 futbolcu imza aşamasına geldi. Yönetim Belçika ve Fransa’ya giderek işi bitirmek üzere. Görüşmelerin ardından resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri…

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 14:58 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 14:58
Trabzonspor iki transferi bitiriyor! Roman Yaremchuk ve Muhammed Cham Saracevic imza aşamasında

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Geride kalan sezonda istediği sonuçları elde edememesine rağmen üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına çok erkenden başlamıştı. Fırtına ilk etabın ardından bu kez de iki ülkede operasyona devam edecek. Gündemdeki yıldızların kulüpleri ile anlaşmak üzere Belçika ve Fransa'ya gidilecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı kuralına göre kadrosunu şekillendirmek isteyen bordo mavililerde çok sayıda ayrılık yaşanacak. Yabancı odaklı gerçekleşecek harekatta toplamda 10'dan fazla isimle yolların ayrılması bekleniyor. 12 isme yer verebileceği listesindeki oyuncuları çok iyi seçmeye çalışan Teknik Direktör Abdullah Avcı bir bölüm için kararını verdi.

Thomas Meunier, Stefano Denswil, Edin Vişça, Mendy ve Trezeguet'in yeri kesin gibi gözüküyor. Ancak özellikle Fransız orta saha ve Mısırlı kanat için muhtemel teklifler eğer memnun edici bir noktaya ulaşabilirse satılabilirler. Ayrıca Bardhi de yine benzer bir durumda. Fountas, Bakic ve Fernandez ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Orsic'in durumu ise sezon başı kampında belli olacak.

Yönetim daha önce şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonundaki gibi tüm transferleri tescil döneminden önce yapmaya başladı. Erkenden uyum sağlamayı anahtar olarak gören Teknik Direktör Abdullah Avcı, istediği isimlerin listesini vermişti.

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek "Yakın zaman içerisinde bitme aşamasına gelen, biten 3 transferimiz zaten vardı. Hatta 4 diyebiliriz. Önümüzdeki dönem içerisinde 2 transfer daha inşallah bitme aşamasına gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Denis Draguş'un yanı sıra Glasgow Rangers'ta oynayan ve kontratları biten Borna Barisic ile John Lundstram'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Ancak iki bomba daha yolda.

Geçen sezon Nenad Bjelica'nın istediği Bruno Petkovic konusunda aylarca bekleyen ve Dinamo Zagreb'in kapısını aşındıran yönetim bir tülü istediği sonucu alamamış, transfer döneminin son günlerinde Ebere Paul Onuachu'yu kiralamıştı.

Nijeryalı golcü gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanıp 15 gol atmayı başardı ancak kulübü Southampton yeniden kiralamaya sıcak bakmadığı için bonservisiyle satmayı önerdi. Yönetim ise bu parayı veremeyeceğini ifade ederek masadan kalkarak farklı alternatiflere yöneldi.

Sabah'ın haberine göre Abdullah Avcı uzun zamandır tercih ettiği uzun boylu forvet alışkanlığını sürdürecek. Trabzonspor geride kalan sezonu Valencia'da geçiren 1.91 metre boyundaki Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk'u listesine aldı.

Bonservisi Club Brugge'da bulunan 28 yaşındaki golcü futbolcu İspanyol ekibinde 27 karşılaşmada 4 kez fileleri sarsmayı başardı. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

Bordo mavililerin yetkilendirdiği bir menajer ve yönetici, Belçika'da Brugge kulübü yetkilileri ile Yaremchuk transferi için bir araya geldi. Eğer kulübünden onay çıkarsa kısa sürede imzalar atılacak.

Fırtına beşinci transferine de çok yakın. Sezon başında alınan Mendy'nin performansından çok memnun kalan teknik heyet ve yönetim bu kez de daha önce temasa geçilen Muhammed Cham Saracevic için Clermont ile masya oturacak.

İlk etapta kulübünü ikna edemeyen Fırtına bu kez işi bitirebilmek amacında. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bizzat istediği ve yeteneklerinden hoşnut kaldığı yıldız oyuncu için bonservis direnci kırılmaya çalışılıyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Muhammed Cham Saracevic geride kalan sezonda çıktığı 35 karşılaşmada 8 gol atıp 4 de asist yaptı ancak takımını küme düşmekten kurtaramadı.

Muhammed Cham Saracevic kimdir?

26 Eylül 2000 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğdu. 23 yaşındadır. Annesi aslen Gambiyalıdır. Saracevic soy ismi ise Bosna Hersekli üvey babasından gelmektedir. 2020'den bu yana Fransa Ligue 1 takımlarından Clermont Foot 63'te forma giymektedir. 1.80 metre boyundaki orta saha oyuncusu, 10 numarada forma giyebilmektedir.

Futbol hayatına SC Red Star Penzing'de başlayan Muhammed Cham Saracevic, TuS Ricklingen'e transfer oldu. Burada Hannover tarafından keşfedildi ve bir sezon sonra ise Wolfsburg alt yapısına geçiş yaptı. Yeşil beyazlılarda ikinci takımına yükseldi fakat Avusturya takımlarından Admira Wacker'e gönderildi. 2020'de ise yolu Clermont Foot 63 ile kesişti. Kulübün sahibi Ahmet Schaefer'in sahibi olduğu Vendsyssel FF'ye kiralandı. 2021'de de A.Lustenau'da oynadı. İki sezondur da Fransız temsilcisinde forma giyiyor.

Roman Yaremchuk kimdir?

Trabzonspor'un listesindeki isimlerden biri olan Roman Yaremchuk 27 Kasım 1995 tarihinde Ukrayna'nın Lviv kentinde doğdu. 28 yaşındadır. Futbola Karpaty Lviv alt yapısında başlayıp Dinamo Kiev alt yapısına transfer oldu. Burada a takıma kadar yükseldi. İlk yurt dışı deneyimi KAA Gent ile oldu. 2 milyon euroya gittiği Belçika'da 4 sezon forma giydi ve Benfica bonservisine 17 milyon euro harcayarak kadrosuna kattı. Bir sezon sonra aynı ücretle Belçika macerası Club Brugge ile devam etti. 2023 yılında ise Valencia'ya kiralandı. Ülkesinin formasını 48 kez terletip 14 gol sevinci yaşadı.

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