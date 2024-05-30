Soğuk savaş sürüyor: Fenerbahçe’de yaşanan restleşmeyi TAKVİM açıklıyor

Geride bıraktığımız sezon içinde teknik heyet ile aralarında soğuk savaş yaşayan iki yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'deki bu süreci yakından takip ettiği ifade edildi. Kupasız geçen sezonda tüm kulvarlarda toplamda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Edin Dzeko 25 gol, 10 asist üretti. Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 56 mücadelede 16 gol attı. Ayrıca takımına 16 da asist katkısı sundu.



1 YIL DAHA KONTRATLARI VAR

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile olan kontratları 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor.

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