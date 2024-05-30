Beşiktaş, Ajax’ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için yeniden harekete geçti!

Beşiktaş bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken bir yandan da yıldız oyuncularla görüşüyor. Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için Kartal'dan yeni bir hamle geldi.

Siyah- Beyazlılar'ın 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda ekibine 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi.