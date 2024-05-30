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İsmail Kartal 'yok artık' dedirtti! İşte o detay

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalanı sezonu kupasız bir şekilde tamamlarken teknik direktör İsmail Kartal sarı-lacivertli camiada eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Son olarak tecrübeli çalıştırıcı hakkında ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 12:58 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 12:58
İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

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Fenerbahçe geride kalan sezon yer aldığı her kulvara, iddialı bir şekilde başladı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

Kanarya için sezon sonu ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı-lacivertliler kupasız bir şekilde sezonu tamamladı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

Bu yaşananların ardından teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlar tarafından eleştiri oklarını üzerine çekti.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili ortaya çıkan o ayrıntılar ise gündem oldu.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

EN BAŞARILI PERFORMANSA İMZA ATTI!

Fenerbahçe'de 3. dönemini geride bırakan İsmail Kartal, takımının başında 57 maça çıktı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

27 MAÇTA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe, birçok rekorla sezonu bitirdi. Deplasmanda mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, ligdeki tek yenilgisini ise Trabzonspor karşısında yaşamıştı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

İkinci yarıdaki hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin 27 karşılaşmada bileği bükülmedi bu seriyle ligi noktaladı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

HÜCUMCULAR GÖZ KAMAŞTIRDI

Sarı-lacivertlilerde hücum oyuncularının performansları geride bıraktığımı sezon ön plana çıktı. Edin Dzeko, rakip filelere 21 gol gönderdi ve 3 asist yaptı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

Michy Batshuayi ise 27 karşılaşmada 12 gol kaydetti. İrfan Can Kahveci, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski de 10'ar gole imza atarken; Dusan Tadic, sezonu 14 asist, Szymanski de 11 asistle kapattı.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

33 OYUNCU FORMA GİYDİ

İsmail Kartal, bu sezon ligde 16'sı yabancı 17'si yerli toplam 33 oyuncuya forma şansı verdi. Takımın en deneyimlisi 38 yaşındaki Edin Dzeko olurken, 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek de forma giyen en genç isimdi.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

Süper Lig'de 15 farklı futbolcu takımı adına gol kaydederken, tüm kulvarlarda 23 isim gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu sezon 15 farklı milletten futbolcu sarı-lacivertli formayı terletti.

İsmail Kartal ’yok artık’ dedirtti! İşte o detay

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