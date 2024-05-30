Fenerbahçe Beşiktaş’ı devirip seride öne geçti

Bu sezon zirve mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet yarı final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Ülker Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 23-23'lük eşitlikle geçildi.

Müsabakada ikinci çeyrekte ağırlığını ortaya koyan sarı lacivertliler 33 sayı bularak ilk yarıyı 56-48 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı daha da artırdı. 22 sayı ile tamamladığı 10 dakikalık periyod ardından son çeyreğe 103 sayı önde giren Kanarya, maçı da 96-88 kazanmasını bildi.

Serinin ikinci maçı pazar akşamı yine sarı lacivertlilerin evinde oynanacak. Müsabaka 20.30'da başlayacak.