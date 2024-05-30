PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirip seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet'i ağırlayan Fenerbahçe Beko parkeden 96-88 galip ayrıldı ve 1-0 öne geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 22:30 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 22:32
Fenerbahçe Beşiktaş’ı devirip seride öne geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon zirve mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet yarı final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi. Ülker Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 23-23'lük eşitlikle geçildi.

Müsabakada ikinci çeyrekte ağırlığını ortaya koyan sarı lacivertliler 33 sayı bularak ilk yarıyı 56-48 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı daha da artırdı. 22 sayı ile tamamladığı 10 dakikalık periyod ardından son çeyreğe 103 sayı önde giren Kanarya, maçı da 96-88 kazanmasını bildi.

Serinin ikinci maçı pazar akşamı yine sarı lacivertlilerin evinde oynanacak. Müsabaka 20.30'da başlayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖVARİ kumpas soruşturması! Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalandı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Hamas, Gazze’ye saldırıların durması halinde ’tam bir anlaşmaya’ hazır olduğunu duyurdu
SİBERGÖZ-42 operasyonu | Aşkım Kapışmak nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı!
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in ’çürük okul’ provokasyonu elinde patladı: Kendi memleketinden bihaber!
Başkan Erdoğan’dan Efes-2024 Tatbikatı’nda net mesaj! Yakın takipteyiz, çekinmeyiz deyip işaret fişeğini attı: Teröristana geçit yok
Slovenya Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı: Oylama tarihi belli oldu | Başbakanlık binasına Filistin bayrağı asıldı
Yair Netanyahu’dan sözde Kürdistan haritalı paylaşım! Başkan Erdoğan vurdu katilin oğlu kudurdu
Kripto para hakkındaki kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti | Zimmete kripto para geçirene 20 yıla kadar hapis cezası
Gastronomi dünyasının önemli temsilcilerinden UNESCO’ya çağrı: Sanat olarak tanımalı | Ünlü şef Somer Sivrioğlu: Hedef dünyada ilk 3
Beşiktaş-Gayrettepe’deki yangın faciasından flaş gelişme! İddianame hazırlandı! 9 şüpheli hakkında 22,5 yıl hapis istemi
Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor diyen Azra Kohen yine İsrail’i akladı! Aileden gelen soykırım şakşakçılığı ve Yahudi bağları
TEMMUZ’DA İKİ FARKLI ORAN! SSK ve Bağkur emeklilerine ayrı memurlara ayrı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkan Erdoğan katılacak | Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
SON DAKİKA