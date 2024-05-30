Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması planlanıyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan 8-9 Haziran'da başkanlık seçimleri olacak. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, taraftarlara Jose Mourinho müjdesini vermişti. Ali Koç yönetiminin de Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyor.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
KOÇ BRANCO İLE HAZIRLANIYOR!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Koç ve ekibi, dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema'yı gündemine aldı.
AZİZ YILDIRIM GÖZÜNÜ KARARTTI!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.
Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.
ORTAK HEDEF LUKAKU!
Fenerbahçe'de iki başkan adayının da ortak santrfor hedeflerinden birisi Romelu Lukaku.
Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı yıldız, İngiltere'de ve İtalya'da Jose Mourinho ile çalışmıştı.
Yıldız golcünün, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi halinde transfere sıcak bakacağı öğrenildi.
MANE HAMLESİ!
Fenerbahçe'nin yıldız hedeflerinden birisi de Arabistan'da mutlu olmadığı bilinen Sadio Mane.
Liverpool serüvenin ardından Bayern Münih'e transfer olan Mane, kadro dışı kaldığı Alman ekibinden Al Nassr'a transfer olmuştu.
Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.
MARTIAL VEDA ETTİ
Geçtiğimiz sezonun başında belli süreler forma şansı bulan Martial, yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun kalanında forma şansı bulamamıştı.
Bu plan ışığında yapılacak ilk girişim Manchester United ile yollarını ayırdığını açıklayan ve bonservisi elinde olan Anthony Martial.
Yıldız ismin Arabistan, Amerika ve Avrupa'dan fazlaca talibi olmasına rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.