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Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken taraflar dünya yıldızlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Adeta 'rüya takım' kurmak için hazırlıklarını yapan sarı lacivertlilerin listesine aldıkları yıldızlar da belli oldu. Gündemdeki isimlerden Fransız yıldız ise takımına resmen veda etti. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 12:33 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 12:33
Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Fenerbahçe'de diğer yandan 8-9 Haziran'da başkanlık seçimleri olacak. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, taraftarlara Jose Mourinho müjdesini vermişti. Ali Koç yönetiminin de Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyor.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

KOÇ BRANCO İLE HAZIRLANIYOR!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Koç ve ekibi, dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

AZİZ YILDIRIM GÖZÜNÜ KARARTTI!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Yıldırım, sarı lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi durumunda ilk bombayı santrfor bölgesi için patlatacak.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

ORTAK HEDEF LUKAKU!

Fenerbahçe'de iki başkan adayının da ortak santrfor hedeflerinden birisi Romelu Lukaku.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı yıldız, İngiltere'de ve İtalya'da Jose Mourinho ile çalışmıştı.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Yıldız golcünün, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi halinde transfere sıcak bakacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

MANE HAMLESİ!

Fenerbahçe'nin yıldız hedeflerinden birisi de Arabistan'da mutlu olmadığı bilinen Sadio Mane.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Liverpool serüvenin ardından Bayern Münih'e transfer olan Mane, kadro dışı kaldığı Alman ekibinden Al Nassr'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

MARTIAL VEDA ETTİ

Geçtiğimiz sezonun başında belli süreler forma şansı bulan Martial, yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun kalanında forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Bu plan ışığında yapılacak ilk girişim Manchester United ile yollarını ayırdığını açıklayan ve bonservisi elinde olan Anthony Martial.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

Yıldız ismin Arabistan, Amerika ve Avrupa'dan fazlaca talibi olmasına rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de rüya takım kuruluyor! İşte hedefteki isimler: Fransız yıldız resmen duyurdu

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