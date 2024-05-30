Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

3 İSİM GİDEBİLİR Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli 1'i yabancı olmak üzere Cimbom'un listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.