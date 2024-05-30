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Galatasaray'dan 'çok konuşulacak' transfer! Kulübünden kovulmuştu

Sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon da aynı başarıları tekrarlamak için harekete geçti. Sarı kırmızılılar transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isterken, gündeme gelen isim taraftarları ikiye bölmüş durumda. A Spor'un haberine göre Galatasaray, özel hayatında karıştığı olay neticesinde takımından kovulan yıldız isim için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 10:14 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 10:14
Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

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Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Sarı-kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaşırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk fark attı.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Bu süreçte Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 34 maçta forma giyerken 25 gol - 9 asistlik bir katkı sağlayarak gol kralı oldu.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Bir başka yıldız Dries Mertens ise özellikle son düzlükte farkını belli etti ve 36 maçta 9 gol - 19 asistlik performans göstererek asistte zirveye oturdu.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Süper Kupa ve Süper Lig'i müzesine götüren G.Saray, çifte kupa sevincini taraftarlarıyla düzenlediği organizasyonda kutladı.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

52 binden fazla taraftar organizasyona katılırken; şarkıcı performansları, drone gösterileri ve özellikle Icardi'nin göndermeleri geceye damga vurdu.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

31 yaşındaki santrfor gol krallığındaki rakibi Edin Dzeko'ya göndermede bulunurken, göndermelerden Fenerbahçe de nasip aldı.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILACAK

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Son gelişmeler bu yöndeyken, 50 yaşındaki çalıştırıcı bir yandan gelecek planlamalarını da sürdürüyor.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

3 İSİM GİDEBİLİR

Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli 1'i yabancı olmak üzere Cimbom'un listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN

Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

FIRSAT TRANSFERİ: MASON GREENWOOD

G.Saray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Cimbom, Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

BERAAT ETTİ!

Premier Lig devi Manchester United'ta forma giyen Mason Greenwood, Ocak 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmıştı. Yıldız futbolcu bu suçlamaların hepsinden beraat etti.

Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

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