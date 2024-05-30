Galatasaray’dan ’çok konuşulacak’ transfer! Kulübünden kovulmuştu

Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.
Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi.
Sarı-kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaşırken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de 5 şampiyonluk fark attı.
Bu süreçte Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 34 maçta forma giyerken 25 gol - 9 asistlik bir katkı sağlayarak gol kralı oldu.
Bir başka yıldız Dries Mertens ise özellikle son düzlükte farkını belli etti ve 36 maçta 9 gol - 19 asistlik performans göstererek asistte zirveye oturdu.
Süper Kupa ve Süper Lig'i müzesine götüren G.Saray, çifte kupa sevincini taraftarlarıyla düzenlediği organizasyonda kutladı.
52 binden fazla taraftar organizasyona katılırken; şarkıcı performansları, drone gösterileri ve özellikle Icardi'nin göndermeleri geceye damga vurdu.
31 yaşındaki santrfor gol krallığındaki rakibi Edin Dzeko'ya göndermede bulunurken, göndermelerden Fenerbahçe de nasip aldı.
Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.
BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILACAK
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.
Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.
Son gelişmeler bu yöndeyken, 50 yaşındaki çalıştırıcı bir yandan gelecek planlamalarını da sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.
3 İSİM GİDEBİLİR
Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.
Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.
Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli 1'i yabancı olmak üzere Cimbom'un listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN
Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.
23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.
Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...
FIRSAT TRANSFERİ: MASON GREENWOOD
G.Saray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.
Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi.
Cimbom, Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.
BERAAT ETTİ!
Premier Lig devi Manchester United'ta forma giyen Mason Greenwood, Ocak 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmıştı. Yıldız futbolcu bu suçlamaların hepsinden beraat etti.