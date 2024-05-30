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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de bir hayli önemli. Aslan bu doğrultuda sürpriz bir isimle de yolları ayırabilir. Gelen haberlere göre Okan Buruk'ın ilk 11'de şans verse de memnun olmadığı o isim Bundesliga yolcusu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 15:32 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 15:32
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

MERTENS BELİRSİZ

İlerleyen yaşına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında takımı sırtlayan Mertens, şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız, Sivasspor maçının ardından sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını duyurmuştu.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

KÖHN BUNDESLİGA YOLCUSU!

Galatasaray devre arası transfer döneminde Hannover'den kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Derrick Köhn ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

25 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga'dan 3 takımın ilgilendiği iddia edildi. Bu takımlardan birinin ise Eintracht Frankfurt olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı belirtilen Köhn için yönetim, tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

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