Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok şaşıracak

Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.