Fenerbahçe'de ayrılık! Kiralanan ve ıstenmeyen Miguel Crespo'ya dünya devı talıp oldu

Şu anda takımın başında bulunan İsmail Kartal'ın görevinde kalacakmış gibi hareket eden yönetim, özellikle ayrılacak isimler hususunda deneyimli teknik direktörün görüşlerine başvuruyor.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kiralanan çok sayıda futbolcu var. Yerli ve yabancı isimlerin yer aldığı grup yaz aylarında kulüplerine geri dönecek. Bu da kontenjan sorununu beraberinde getirecek.

Yönetim de söz konusu oyuncuları kiralık veya bonservisleriyle gönderebilir. Bu kapsamda geniş bir operasyon bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde geldiği dönemde adından söz ettiren ve bir ara 15 milyon euroya transfer olacağı dahi iddia edilen Miguel Crespo yaşadığı düşüş sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.