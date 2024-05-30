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Fenerbahçe'de ayrılık! Kiralanan ve ıstenmeyen Miguel Crespo'ya dünya devı talıp oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerde seçim gündeminin yanı sıra transfer de tüm hızıyla devam ediyor. Alınması yönünde karar verilen futbolcuların takıma kazandırılması için temaslar sürdürülüyor. Ayrıca gitmesi beklenen oyuncular da var ve kontenjanın yanı sıra bonservis olarak da önem taşıyor. Onlardan biri için dünya devi devreye girdi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 16:53 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:13

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Geride kalan sezonda 99 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın gerisinde kalarak ikincilikle yetindi.Sarı lacivertliler gelecek seneden itibaren ligde şampiyon olmak ve başarabilirse üst üste zaferler elde etmek istiyor.

Başkanlık seçimi süreci devam ederken iki aday bulunuyor. Mevcut Başkan Ali Koç ile koltuğa yeniden aday olan Aziz Yıldırım araısnda kıyasya bir yarış yaşanacak. İki isim de adaylıklarını duyurdukları andan itibaren vaatlerini sıralıyor, camiaya önemli mesajlar vererek kendilerini seçmeleri gerektiğinin nedenlerini anlatıyor.

Gelecek yönetimi en çok ilgilendiren konulardan biri de teknik direktör. Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile anlaştığını ve 3 yıllık anlaşma yaptıklarını duyururken Ali Koç ise adayını kısa süre içerisinde açıklayacağını söyledi.

Şu anda takımın başında bulunan İsmail Kartal'ın görevinde kalacakmış gibi hareket eden yönetim, özellikle ayrılacak isimler hususunda deneyimli teknik direktörün görüşlerine başvuruyor.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kiralanan çok sayıda futbolcu var. Yerli ve yabancı isimlerin yer aldığı grup yaz aylarında kulüplerine geri dönecek. Bu da kontenjan sorununu beraberinde getirecek.

Yönetim de söz konusu oyuncuları kiralık veya bonservisleriyle gönderebilir. Bu kapsamda geniş bir operasyon bekleniyor.

Sarı lacivertlilerde geldiği dönemde adından söz ettiren ve bir ara 15 milyon euroya transfer olacağı dahi iddia edilen Miguel Crespo yaşadığı düşüş sonrasında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.

Portekiz'den alınan yıldız futbolcu İspanya'da forma giydiği La Liga temsilcisinde performansıyla beğeni kazandı. Yeniden kiralama konusunda da İspanyol ekibi oldukça sıcak ama yüksek maaşını karşılamak istemiyor.

Fenerbahçe'de bu duruma çok sıcak bakmıyor. Oyuncunun piyasası olduğuna inanıyor ve bonservisiyle gönderebileceğine inanıyor. Tam bu devrede sürpriz bir gelişme yaşandı.

Akşam'da yer alan haberde Sporting'in kısa süre içerisinde 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği aktarıldı.

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