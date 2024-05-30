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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Arkadiusz Milik savaşı! Süper Lig'in iki devi transferde bombayı patlatmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. İki takım da hücum hattını güçlendirmek isterken aynı isme yöneldiler. Listede adı üst sıralarda olan forvetlerden biri Juventus'ta forma giyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik. Juventus'tan ayrılmaya sıcak bakan 30 yaşındaki santrafor için girişimler başlayacak.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 16:03 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 16:08
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Arkadiusz Milik savaşı! Süper Lig’in iki devi transferde bombayı patlatmak istiyor

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Geride kalan sezonda elde ettikleri lig sıralaması ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ile Beşiktaş, gelecek sene için transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan iki dev ekip özellikle gol konusunda hata yapmamak amacında. Bunun için de en iyi seçimi gerçekleştirebilmek adına ince eleyip sık dokuyorlar. Özellikle siyah beyazlıların Aboubakar sonrasında getireceği oyuncu büyük önem taşıyor. Listedeki isimlerden biri ise Arkadiusz Milik. Polonyalı golcü için kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirilecek.

Sezonun tamamlanması sonrasında tüm odağını seçime yönelten Fenerbahçe'de hangi ismin koltuğa oturacağı merak konusu. Mevcut Başkan Ali Koç da göreve aday olan Aziz Yıldırım da iddialı vaatlerle kongre üyelerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Özellikle Yıldırım'ın Mourinho hamlesi bir hauli konuşuldu. Dün de yaptığı açıklamada Portekizli çalıştırıcının 3 yıllık imza attığını söyledi. Koç ise teknik direktör adayını kısa süre içerisinde açıklayacağını duyurdu.

Ancak hangi aday kazanırsa kazanırsın teknik direktör seçiminin ardından oluşturacağı kadro itibarıyla geniş bir bütçe ayırarak transfere giriş yapacak. Olası satışların ardından da elde edilecek gelirlere göre alınacak futbolcular için girişimler başlayacak.

Ali Koç ve ekibi görevde kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor. Özellikle transferde. Artık şanssızlığı kırmak ve kupayı kaldırmak isteyen Kanarya'nın yönetimi bu kez hata yapmamak ve en iyi kadoryu oluşturmak amacında.

Transfer çalışmalarında en çok ilgilenilen mevkilerin başında forvet geliyor. Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimali bulunuyor. Michy Batshuayi için mevcut yönetim devam etmek istiyor ancak Aziz Yıldırım'ın başa geçmesi sonrası nasıl bir karar vereceği bilinmediğinden henüz opsiyon maddesi kullanılmadı.

Listede de çok sayıda forvet var. Onlardan biri Karim Benzema. Suudi Arabistan'da istediği mutluluğu bulamayan Fransız golcü ile Samos adasında görüşen Koç ve ekibi, ilk temastan olumlu yanıt aldı. Ancak yıldız forvete farklı talipler de var.

Bunun üzerine arayışlarını derinleştiren teknik heyet ve yönetim Arkadiusz Milik'i gözüne kestirdi. Bu transferde de karşısına rakip çıktı. Türkiye Kupası zaferi sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak olan Beşiktaş da Leh forveti istiyor.

Cenk Tosun'un henüz kontratını uzatmayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu da net değil. Kendisine teklif gelirse değerlendirme yapılacak ve gereken kolaylık sağlanacak. Semih Kılıçsoy'un da yoğun maç trafiğinde yalnız bırakılmayarak önemli bir isimle alternatifilendirilecek.

Devre arasınd Al-Musrati ve Ernest Muçi'ye 25 milyon euro civarında bonservis ödeyeen Kartal'da operasyon Milik ile devam edecek. Eğer anlaşma sağlanabilirse imzalar atılacak.

İtalyan medyası da 30 yaşındaki futbolcu için Türkiye'den ilgi olduğunu yazdı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve dev golcüyü kadrolarına katmak için girişimde bulunduğu ifade edildi.

Bonservisi Juventus'ta bulunana Arkadiusz Milik geride kalan sezonda 36 maça çıkıp 8 gol attı ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro ve İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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