Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Arkadiusz Milik savaşı! Süper Lig’in iki devi transferde bombayı patlatmak istiyor

Ali Koç ve ekibi görevde kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor. Özellikle transferde. Artık şanssızlığı kırmak ve kupayı kaldırmak isteyen Kanarya'nın yönetimi bu kez hata yapmamak ve en iyi kadoryu oluşturmak amacında.

Transfer çalışmalarında en çok ilgilenilen mevkilerin başında forvet geliyor. Edin Dzeko'nun ayrılma ihtimali bulunuyor. Michy Batshuayi için mevcut yönetim devam etmek istiyor ancak Aziz Yıldırım'ın başa geçmesi sonrası nasıl bir karar vereceği bilinmediğinden henüz opsiyon maddesi kullanılmadı.

Listede de çok sayıda forvet var. Onlardan biri Karim Benzema. Suudi Arabistan'da istediği mutluluğu bulamayan Fransız golcü ile Samos adasında görüşen Koç ve ekibi, ilk temastan olumlu yanıt aldı. Ancak yıldız forvete farklı talipler de var.

Bunun üzerine arayışlarını derinleştiren teknik heyet ve yönetim Arkadiusz Milik'i gözüne kestirdi. Bu transferde de karşısına rakip çıktı. Türkiye Kupası zaferi sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak olan Beşiktaş da Leh forveti istiyor.