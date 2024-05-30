Bugüne kadar yaptığı transferler, harcadığı paralar ve getirdiği teknik direktörlere rağmen Süper Lig şampiyonluğu elde edemeyen Ali Koç için artık tehlike çanları çalıyor. Tepkilerin yükseldiği kongrede Aziz Yıldırım da büyük destekle geliyor.

Ali Koç cuma günü teknik direktör adayını açıklayacağını duyurmuştu. Milan'dan ayrılan Pioli en yüksek ihtimal olarak gözüküyor. İsmail Kartal ise iki adayın da listesinde yer almıyor.

Ayrıca Koç görevine devam ederse transfere de geniş bütçe ayrılacak. Bu kapsamda dünya yıldızlarını alabilmek için görüşmeler hız kazanacak. Belirlenen isimler üzerinde temaslar sıklaştırılıyor.

Aynı zamanda Yıldırım'ın kazanması halinde de hazır bir düzen bırakarak Fenerbahçe için dezavantajlı bir durum bırakmak istemeyen Koç ile ekibi hamlelerine devam ediyor.