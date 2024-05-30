Seçim heyecanının devam ettiği Kanarya'da çoğunluk sağlanamadı. Aziz Yıldrım ile Ali Koç kozlarını 8-9 Haziran tarihlerinde paylaşarak seçinde oy savaşına girecek. İki isimden biri kazanacak ve koltuğa oturacak. Koç bir kez daha rakibine karşı üstünlük kurmak isterken Yıldırım ise eski koltuğuna geri dönmek amacında.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" denildi.
Bugüne kadar yaptığı transferler, harcadığı paralar ve getirdiği teknik direktörlere rağmen Süper Lig şampiyonluğu elde edemeyen Ali Koç için artık tehlike çanları çalıyor. Tepkilerin yükseldiği kongrede Aziz Yıldırım da büyük destekle geliyor.
Ali Koç cuma günü teknik direktör adayını açıklayacağını duyurmuştu. Milan'dan ayrılan Pioli en yüksek ihtimal olarak gözüküyor. İsmail Kartal ise iki adayın da listesinde yer almıyor.
Ayrıca Koç görevine devam ederse transfere de geniş bütçe ayrılacak. Bu kapsamda dünya yıldızlarını alabilmek için görüşmeler hız kazanacak. Belirlenen isimler üzerinde temaslar sıklaştırılıyor.
Aynı zamanda Yıldırım'ın kazanması halinde de hazır bir düzen bırakarak Fenerbahçe için dezavantajlı bir durum bırakmak istemeyen Koç ile ekibi hamlelerine devam ediyor.
Geride kalan sezonda imza attırdığı yıldızlara yaz aylarında da devam etmek isteyen Fenebrahçe flaş bir ismi gündemine aldı.
Hızı, sürati ve skora verdiği katkıyla ön plana çıkan yıldız oyuncuyu getirmek isteyen Ali Koç şimdiden araştırmalara başladı.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ali Koç'un Sadio Mane'yle ilgilendiği belirtildi. 32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu hatırlatıldı.
6 yıllık Liverpool macerasını noktaladıktan sonra 2022 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra Al-Nassr'a transfer olmuştu.
Al-Nassr, Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon euro ödemişti. Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.
Sadio Mane'nin Al-Nassr ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.