Jose Mourinho Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de seçim süreci devam ediyor. Mevcut Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek oy savaşının ardından kazanan isim ekibiyle yeni bir döneme başlayacak. En çok merak edilen konular arasında transferler ve teknik direktör tercihi geliyor. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'yu getireceğini duyurmuştu ve 2 saat yüz yüze görüştüklerini söylemişti.
MOURINHO'DAN 3 YILLIK İMZA
Yıldırım ayrıca "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız? sorusuna "Mourinho imzayı attı. Gelmeme durumu yok. 3 yıllığına göreve geliyoruz, hocamız da 3 yıllığına Mourinho'dur." yanıtını verdi.
"STADYUM 60 BİN KAPASİTE OLACAK"
Stadyumun kapasitesinin artırıllmasına da değinen Aziz Yıldırım, "Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERECEKSİNİZ"
Aziz Yıldırım, mevcut başkan ve seçimdeki rakibi Ali Koç ile ilgili ise"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz." yorumunu yaptı.