Jose Mourinho Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de seçim süreci devam ediyor. Mevcut Başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşecek oy savaşının ardından kazanan isim ekibiyle yeni bir döneme başlayacak. En çok merak edilen konular arasında transferler ve teknik direktör tercihi geliyor. Yıldırım geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'yu getireceğini duyurmuştu ve 2 saat yüz yüze görüştüklerini söylemişti.

MOURINHO'DAN 3 YILLIK İMZA

Yıldırım ayrıca "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız? sorusuna "Mourinho imzayı attı. Gelmeme durumu yok. 3 yıllığına göreve geliyoruz, hocamız da 3 yıllığına Mourinho'dur." yanıtını verdi.