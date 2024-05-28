Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler;
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler;
"Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi."
"Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım."
"Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil."
"GELMEK İSTEMEDİLER"
"Volkan Demirel'i yönetime almak istedik fakat teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyledi. Oğuz Çetin'le de görüştük ama federasyonda devam etmeye karar verdi. Planladığımız organizasyonda Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimler olacak."
STADYUM PROJESİ
"2 sene içerisinde stadyum hazır olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek ve kale arkasında koltuklar kaldırılacak. Kapasite 60.000 olacak. Tekrardan Burası Kadıköy buradan çıkılmaz diyeceğiz."
"Tarih ikincileri yazmaz, şampiyonları yazar. Onun için şampiyon olacağız ve tarih bizi yazacak. İkinciler söylenir, geçer gider."
"ONUN BEDELİNİ ÖDETİRİZ"
"Galatasaray camiası bizim başkanımıza küfürlü konuşuyorlar, onun bedelini ödetiriz haberleri olsun."