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Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu kongre öncesi başkan adayları açıklamalarına devam ediyor. Son olarak kulüp üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, flaş açıklamalara imza attı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:59 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:59
Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

"Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

"Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

"Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

"GELMEK İSTEMEDİLER"

"Volkan Demirel'i yönetime almak istedik fakat teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyledi. Oğuz Çetin'le de görüştük ama federasyonda devam etmeye karar verdi. Planladığımız organizasyonda Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimler olacak."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

STADYUM PROJESİ

"2 sene içerisinde stadyum hazır olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek ve kale arkasında koltuklar kaldırılacak. Kapasite 60.000 olacak. Tekrardan Burası Kadıköy buradan çıkılmaz diyeceğiz."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

"Tarih ikincileri yazmaz, şampiyonları yazar. Onun için şampiyon olacağız ve tarih bizi yazacak. İkinciler söylenir, geçer gider."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

"ONUN BEDELİNİ ÖDETİRİZ"

"Galatasaray camiası bizim başkanımıza küfürlü konuşuyorlar, onun bedelini ödetiriz haberleri olsun."

Aziz Yıldırım duyurdu! 2 isim gelmek istemedi

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