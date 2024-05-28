Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Bu sezon ameliyat olan ve fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira, maaş yükünün hafifletilmesi amacıyla gönderilebilir.

Ayrıca uygun tekliflerin gelmesi halinde Wilfried Zaha ve Tete'nin de gitmesi gündeme gelebilir.

Devre arasında Tete'ye ülkesinin takımlarından ve Suudi Arabistan ekiplerinden yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.

2 yıldızın ayrılık ihtimalini düşünen Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na da gelen teklifler sonrası transferde gaza bastı.