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Galatasaray'dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona'dan takviye

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı giriş yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar, kanat ve bek bölgelerine takviye yapmak isterken, 2 yıldızı gündemine aldı. A Spor'un haberine göre Cimbom, Chelsea ve Barcelona'nın yıldızlarıyla takımını güçlendirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 12:39 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 12:39
Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

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Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

GOL KRALI ICARDI

Cimbom'da son 2 sezona damga vuran Mauro Icardi, bu yıl 25 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

MERTENS ASİSTTE ZİRVEDE

Arjantinli yıldız gol kralı olurken, Dries Mertens ise Süper Lig'de 16 asist yaparak bu istatistikte liderlik koltuğuna oturan isim oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

2022-2023 Turkcell Süper Kupa ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Rams Park'ta taraftarlarıyla birlikte çifte kupayı kaldırdı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

52 bin küsür taraftarın katıldığı organizasyona şarkıcı performansları ve drone gösterileri de adından söz ettirdi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Drone gösterilerinde "Şampiyon Galatasaray", "Tek büyük Galatasaray", "Yer sarı gök kırmızı", "İyiler sonunda mutlaka kazanır", "Hedef 25" ifadeleri de yer aldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

ICARDI SEVİNCİ YAPILDI

Gösterilerde ayrıca hareketli bir şekilde Icardi'nin klasikleşmiş gol sevinci de yapıldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

KUTLAMALARA ICARDI DAMGASI

Arjantinli yıldız kutlamalara Galatasaray pelerini ile gelirken, "Beni sev" şarkısı çalındı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Daha sonra bu şarkı yarıda kesildi ve stat hoparlörlerinden "Aşkın olayım" yükseldi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Deneyimli santrfor böylelikle gol krallığında sezon boyunca yarıştığı Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILACAK

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Son gelişmeler bu yöndeyken, 50 yaşındaki çalıştırıcı bir yandan gelecek planlamalarını da sürdürüyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF'TA

Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta yer alacak Cimbom, bu klasmana uygun transferler gerçekleştirecek.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR

Yönetim, oyuncularına istenen tekliflerin gelmesi halinde kadro planlamasında değişikliklere gidebilir.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan iki oyuncu durumunda bulunuyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Bu sezon ameliyat olan ve fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira, maaş yükünün hafifletilmesi amacıyla gönderilebilir.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Ayrıca uygun tekliflerin gelmesi halinde Wilfried Zaha ve Tete'nin de gitmesi gündeme gelebilir.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Devre arasında Tete'ye ülkesinin takımlarından ve Suudi Arabistan ekiplerinden yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

2 yıldızın ayrılık ihtimalini düşünen Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na da gelen teklifler sonrası transferde gaza bastı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Bu planlamalarla birlikte kadro şişkinliğini ve maaş bütçesini azaltacak Cimbom, yıldız isimler için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

KANATLARA DIEGO MOREIRA!

Yönetim, bonservisi Chelsea'da bulunan Diego Moreira için harekete geçti.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

İngiliz yetkililerle ilk teması kuran sarı-kırmızılılar oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

19 yaşındaki Portekizli kanat, atletikliğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 19 maça çıkan Moreira, 5 gollük katkı sağladı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Devre arasında Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satan G.Saray, bu bölgeyi yıldız bir isme emanet etmek istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

CİMBOM'DAN CANCELO BOMBASI!

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve Manchester City'den ayrılması beklenen Joao Cancelo için girişimler başladı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Ziyech'in opsiyonunu uzatan yönetim, yıldız ismin arkasında Cancelo'yu monte etmek ve sağ koridoru güvence altına almak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Devler Ligi kozunu kullanacak G.Saray, 30 yaşındaki futbolcuyu diğer yıldızlarda olduğu gibi projeleri anlatarak ikna etmeye çalışılacak.

Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

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