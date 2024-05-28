Galatasaray’dan çifte transfer! Chelsea ve Barcelona’dan takviye

Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.
Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.
GOL KRALI ICARDI
Cimbom'da son 2 sezona damga vuran Mauro Icardi, bu yıl 25 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu.
MERTENS ASİSTTE ZİRVEDE
Arjantinli yıldız gol kralı olurken, Dries Mertens ise Süper Lig'de 16 asist yaparak bu istatistikte liderlik koltuğuna oturan isim oldu.
2022-2023 Turkcell Süper Kupa ve 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Rams Park'ta taraftarlarıyla birlikte çifte kupayı kaldırdı.
52 bin küsür taraftarın katıldığı organizasyona şarkıcı performansları ve drone gösterileri de adından söz ettirdi.
Drone gösterilerinde "Şampiyon Galatasaray", "Tek büyük Galatasaray", "Yer sarı gök kırmızı", "İyiler sonunda mutlaka kazanır", "Hedef 25" ifadeleri de yer aldı.
ICARDI SEVİNCİ YAPILDI
Gösterilerde ayrıca hareketli bir şekilde Icardi'nin klasikleşmiş gol sevinci de yapıldı.
KUTLAMALARA ICARDI DAMGASI
Arjantinli yıldız kutlamalara Galatasaray pelerini ile gelirken, "Beni sev" şarkısı çalındı.
Daha sonra bu şarkı yarıda kesildi ve stat hoparlörlerinden "Aşkın olayım" yükseldi.
Deneyimli santrfor böylelikle gol krallığında sezon boyunca yarıştığı Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar sezonu çifte kupayla noktalarken, teknik direktör Okan Buruk bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu.
BURUK'LA SÖZLEŞME UZATILACAK
Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatacak.
Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalanacak.
Son gelişmeler bu yöndeyken, 50 yaşındaki çalıştırıcı bir yandan gelecek planlamalarını da sürdürüyor.
DEVLER LİGİ'NDE PLAY-OFF'TA
Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta yer alacak Cimbom, bu klasmana uygun transferler gerçekleştirecek.
SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR
Yönetim, oyuncularına istenen tekliflerin gelmesi halinde kadro planlamasında değişikliklere gidebilir.
Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan iki oyuncu durumunda bulunuyor.
Bu sezon ameliyat olan ve fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira, maaş yükünün hafifletilmesi amacıyla gönderilebilir.
Ayrıca uygun tekliflerin gelmesi halinde Wilfried Zaha ve Tete'nin de gitmesi gündeme gelebilir.
Devre arasında Tete'ye ülkesinin takımlarından ve Suudi Arabistan ekiplerinden yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.
2 yıldızın ayrılık ihtimalini düşünen Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'na da gelen teklifler sonrası transferde gaza bastı.
Bu planlamalarla birlikte kadro şişkinliğini ve maaş bütçesini azaltacak Cimbom, yıldız isimler için harekete geçti. İşte detaylar...
KANATLARA DIEGO MOREIRA!
Yönetim, bonservisi Chelsea'da bulunan Diego Moreira için harekete geçti.
İngiliz yetkililerle ilk teması kuran sarı-kırmızılılar oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
19 yaşındaki Portekizli kanat, atletikliğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 19 maça çıkan Moreira, 5 gollük katkı sağladı.
Devre arasında Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satan G.Saray, bu bölgeyi yıldız bir isme emanet etmek istiyor.
CİMBOM'DAN CANCELO BOMBASI!
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve Manchester City'den ayrılması beklenen Joao Cancelo için girişimler başladı.
Ziyech'in opsiyonunu uzatan yönetim, yıldız ismin arkasında Cancelo'yu monte etmek ve sağ koridoru güvence altına almak istiyor.
Devler Ligi kozunu kullanacak G.Saray, 30 yaşındaki futbolcuyu diğer yıldızlarda olduğu gibi projeleri anlatarak ikna etmeye çalışılacak.