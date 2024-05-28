Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye taklit göndermesi: ’Çok iyi gidiyorsunuz devam edin!’

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Türkiye'ye ayak bastığı günden bu yana adından bahsettirmeyi başaran ve sahadaki performansıyla da fark yaratan Mauro Icardi, Galatasaray'ın iki şampiyonluğuna tam 47 golle katkıda bulundu.

Geçen sezon 22 kez rakip fileleri sarsan Arjantinli futbolcu bu sene ise çıtayı yükselterek 25'e çıkardı ve toplamda 47'ye ulaştı.