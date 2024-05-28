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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye taklit göndermesi: 'Çok iyi gidiyorsunuz devam edin!'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sarı kırmızılı ekibin ezeli rakibi Fenerbahçe'Yi hedef almayı sürdürüyor. Tangocu golcü bu kez de taklit göndermesinde bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 21:45 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 21:45
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye taklit göndermesi: ’Çok iyi gidiyorsunuz devam edin!’

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Türkiye'ye ayak bastığı günden bu yana adından bahsettirmeyi başaran ve sahadaki performansıyla da fark yaratan Mauro Icardi, Galatasaray'ın iki şampiyonluğuna tam 47 golle katkıda bulundu.

Geçen sezon 22 kez rakip fileleri sarsan Arjantinli futbolcu bu sene ise çıtayı yükselterek 25'e çıkardı ve toplamda 47'ye ulaştı.

Taraftarların sevgilisi haline gelen Güney Amerikalo golcüyü özel kılan noktalardan biri de ülke futboluna magazinsel anlamda da uyum sağlamış olması. En çok da Fenerbahçe'ye yaptığı göndermelerle konuşuluyor.

Şampiyonluk kutlamalarına Beni Sev şarkısıyla çıktıktan sonra Aşkın Olayım parçasına dönerek Edin Dzeko'yu tiye alan deneyimli forvet kupa kaldırıldıktan sonra da 'Fener ağlama' tezahüratında bulundu.

Icardi bugün de sosyal medyada bir gönderi paylaştı.

Yıldız oyuncu; "Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü kopya konusunda iyi gidiyorsunuz." dedi.

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