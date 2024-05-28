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Alex de Souza yeniden Türkiye'de!

Antalyaspor'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevi için anlaştığı Alex de Souza Antalya'ya geldi. Brezilyalı antrenörü çok sayıda taraftar karşıladı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 21:57 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 22:48
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!

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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde adını tarihe yazdıran bir performans gösteren Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde de Türkiye'de görev yapacak. Brezilyalı çalıştırıcı Sergen Yalçın'dan sonra Antalyaspor'u çalıştırmak için sözleşme imzalamıştı.

Alex de Souza Türkiye'de!

Alex de Souza bu akşam saatlerinde yoğun bir ilgi ile karşılandığı Antalya'ya geldi ve taraftarlara üçlü çektirerek otele gitmek için havalimanından ayrıldı.

Futbolculuk kariyerine Coritiba'da başlayan Alex de Souza, Palmeiras, Flamengo ve Cruzeiro formaları giydi. İlk yurt dışı deneyimi olan Parma'da istediği çıkışı yakalayamadı ve Cruzeiro'ya geri döndü.

Süper Lig tariihne damga vuracak imzalardan biri olarak Fenerbahçe ile ikinci Avrupa tecrübesine başlayan sambacı, sarı lacivertliler kadar tüm Türk futbol severlerin hafızasına kazındı. Attığı goller ve asistlerinin yanı sıra estetik hareketleri ile çalımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. 2012'de ise yetiştiği Coritiba'ya transfer olup 2015'te futbolu bıraktı.

Teknik direktörlük kariyerine ise Sao Paulo'nun U20 takımında başlayan Alex, 25 maçta 1.96'lık puan ortalaması yakaladı. Avai'deki ilk A takım seviyesindeki teknik direktörlük macerasında ise Avai FC ile anlaştı. 18 karşılaşmada görev yaptı.

"EN BÜYÜK ANTALYASPOR"

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Alex de Souza, "Öncelikle geldiğiniz için, beni burada karşıladığınız için teşekkür ederim. Türkiye'ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra önümüzdeki çalışmalara bakacağız ve takımla iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

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