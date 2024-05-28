Alex de Souza yeniden Türkiye’de!

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde adını tarihe yazdıran bir performans gösteren Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde de Türkiye'de görev yapacak. Brezilyalı çalıştırıcı Sergen Yalçın'dan sonra Antalyaspor'u çalıştırmak için sözleşme imzalamıştı.
Alex de Souza bu akşam saatlerinde yoğun bir ilgi ile karşılandığı Antalya'ya geldi ve taraftarlara üçlü çektirerek otele gitmek için havalimanından ayrıldı.
Futbolculuk kariyerine Coritiba'da başlayan Alex de Souza, Palmeiras, Flamengo ve Cruzeiro formaları giydi. İlk yurt dışı deneyimi olan Parma'da istediği çıkışı yakalayamadı ve Cruzeiro'ya geri döndü.
Süper Lig tariihne damga vuracak imzalardan biri olarak Fenerbahçe ile ikinci Avrupa tecrübesine başlayan sambacı, sarı lacivertliler kadar tüm Türk futbol severlerin hafızasına kazındı. Attığı goller ve asistlerinin yanı sıra estetik hareketleri ile çalımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. 2012'de ise yetiştiği Coritiba'ya transfer olup 2015'te futbolu bıraktı.