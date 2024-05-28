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Galatasaray'dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Aslan; sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak. Kanat transferinde Dybala ismi ön plana çıksa da Galatasaray'ın eski Beşiktaşlı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:09 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 11:09
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürecek.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

MERTENS BELİRSİZ

İlerleyen yaşına rağmen özellikle ligin ikinci yarısında takımı sırtlayan Mertens, şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Belçikalı yıldız, Sivasspor maçının ardından sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını duyurmuştu.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmazken, Mertens ailesinin kariyerine Belçika'da devam etmek istedikleri öğrenildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

TRANSFER KARARI

Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler de belirlendi. Aslan; sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Kanat transferinde Dybala ismi ön plana çıksa da Galatasaray'ın eski Beşiktaşlı yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

LARIN BOMBASI

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beğeni toplayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin, sonrasında Club Brugge'e transfer olmuştu.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Geçtiğimiz sezon başında 7.5 milyon euro bedelle Mallorca'nın yolunu tutan Kanadalı golcü, yeni takımında umduğunu bulamadı.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

Bu sezon 35 maçta görev alan Larin, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. 5 milyon euro bonservis değeri olan oyuncu için Galatasaray'ın girişimlere başladığı iddia edildi.

Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca

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