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Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki rakiplerinden Çekya, turnuvada mücadele edeceği kadroyu duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 20:15 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 20:15
Çekya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı

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A Milli Takımımızın 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'teki grubunda kadrolar açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Çekya da aday kadrosunu duyurdu. Ay-yıldızlıların gruptaki son maçında 26 Haziran'da karşılaşacağı Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek'in belirlediği aday kadroda 26 futbolcu yer aldı.

Çekya'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

DEFANS: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

ORTA SAHA: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

FORVET: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)



Kaynak: DHA

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