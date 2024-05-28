SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu açıklandı

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak 2. haftasında mücadelede edecek A Milli Kadın Takımı'nda İlkin Aydın'ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 13:16 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 13:16
Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.


Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

THYden Filenin Sultanlarının ABD seyahatine ilişkin açıklama: Biletleme sürecinin sorumluluğu ilgili federasyondaTHYden Filenin Sultanlarının ABD seyahatine ilişkin açıklama: Biletleme sürecinin sorumluluğu ilgili federasyonda
THY'den 'Filenin Sultanları'nın ABD seyahatine ilişkin açıklama: Biletleme sürecinin sorumluluğu ilgili federasyonda

SON DAKİKA