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Belçika'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Batshuayi'ye kötü Meunier'e iyi haber

EURO 2024'te Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kadroda yer almazken Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier kadroya dahil edildi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 12:09 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 12:19
Belçika’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Batshuayi’ye kötü Meunier’e iyi haber

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EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar tek tek kadrosunu açıklıyor. Son olarak E Grubu'nda mücadele edecek Belçika'nın aday kadrosu belli oldu.


Domenice Tedesco yönetimindeki Belçika'nın EURO 2024 geniş aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Michy Batshuayi kadroda kendine yer bulamadı.


Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier ise EURO 2024 aday kadrosunda yer aldı.

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