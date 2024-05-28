Belçika’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Batshuayi’ye kötü Meunier’e iyi haber

EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar tek tek kadrosunu açıklıyor. Son olarak E Grubu'nda mücadele edecek Belçika'nın aday kadrosu belli oldu.
EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar tek tek kadrosunu açıklıyor. Son olarak E Grubu'nda mücadele edecek Belçika'nın aday kadrosu belli oldu.
Domenice Tedesco yönetimindeki Belçika'nın EURO 2024 geniş aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Michy Batshuayi kadroda kendine yer bulamadı.
Trabzonspor'da forma giyen Thomas Meunier ise EURO 2024 aday kadrosunda yer aldı.