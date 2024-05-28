Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

6 YILDIZDAN ŞOK KARAR!



Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde 6 yıldızın ayrılmak isteyeceği öğrenildi. Bu isimlerin başında kaptanlar Dzeko ve Tadic geliyor. İki yıldız özellikle ligin ikinci yarısında Kartal ile problem yaşamış ve Dzeko ilk 11'deki yerini Batshuayi'ye kaybetmişti.

Kaptanların yanı sıra yeterli forma şansı bulamadıklarını düşünen Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'nin de ayrılmak isteyeceği belirtildi. Özellikle Hollandalı yıldız için birçok Serie A takımı kapıda bekliyor.

Fenerbahçe'de sezonun en iyi isimlerinden olan Fred de İsmail Kartal'dan memnun olmayan isimlerin başında geliyor. Brezilyalı yıldızın Kartal'ın taktik ve oyuncu değişikliği kararlarından rahatsız olduğu ifade edildi. Fred, Olympiakos maçında oyundan alınmasının ardından Kartal'a tepki göstermişti.

Kanarya'da son olarak sezonun en golcü isimlerinden olan Michy Batshuayi de yeterli süreyi bulamamasından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.