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Fenerbahçe'de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci tamamladı. Sarı lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç, 6. yılında da şampiyonluğa ulaşamadı. 9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine yeniden aday olan Koç, takımın 6 yıldızının aldığı kararla büyük bir şok yaşadı. İşte nedeni...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:41 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:55
Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

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Süper Lig'de 2023-24 sezonu sona erdi. Rekorların kırıldığı sezonda Galatasaray, 102 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve uzun süre zirveden inmeyen Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarının ardından liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Sarı lacivertliler, Rams Park'ta ezeli rakibini mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı ve 99 puanla ligi 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

BRANCO RAPORUNU HAZIRLADI!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Sportif direktör Mario Branco'nun raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği yaşanıyor. Sarı lacivertliler, 9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın tek hedefi Jose Mourinho. Yıldırım, bu hafta içinde Portekizli teknik adamla yeniden bir araya gelecek.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Mevcut başkan Ali Koç'un adayı ise henüz bilinmiyor. Koç'un da Mourinho ile görüştüğü öğrenilirken, ünlü teknik adamın maliyetini yüksek bulduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Koç'un bir diğer adayının ise son olarak Milan'ı çalıştıran Pioli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

İSMAİL KARTAL KALACAK MI?

Fenerbahçe'de puan rekorları kıran ve derbilerde yakaladığı galibiyet yüzdesiyle dikkat çeken İsmail Kartal, yine de takımı şampiyon yapamadı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

4 kupa hedefiyle çıkılan sezonda eli boş kalan Fenerbahçe, yönetim kararıyla Süper Kupa maçına çıkmadı. Süper Lig'de de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında kaldı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Ziraat Türkiye Kupası'na ise bu sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'ne farklı kaybedilerek veda edildi. Avrupa macerası ise çeyrek finalden öteye gitmedi.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Ligde oynanan son maçta İstanbulspor'u farklı geçen Fenerbahçe, ligi 99 puan ve 99 gol atarak tamamladı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Karşılaşmanın ardından takvim.com.tr'ye konuşan İsmail Kartal, gelecek sezon ile ilgili "Hayırlısı neyse öyle olsun. Bekleyip göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

6 YILDIZDAN ŞOK KARAR!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde 6 yıldızın ayrılmak isteyeceği öğrenildi. Bu isimlerin başında kaptanlar Dzeko ve Tadic geliyor. İki yıldız özellikle ligin ikinci yarısında Kartal ile problem yaşamış ve Dzeko ilk 11'deki yerini Batshuayi'ye kaybetmişti.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Kaptanların yanı sıra yeterli forma şansı bulamadıklarını düşünen Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'nin de ayrılmak isteyeceği belirtildi. Özellikle Hollandalı yıldız için birçok Serie A takımı kapıda bekliyor.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Fenerbahçe'de sezonun en iyi isimlerinden olan Fred de İsmail Kartal'dan memnun olmayan isimlerin başında geliyor. Brezilyalı yıldızın Kartal'ın taktik ve oyuncu değişikliği kararlarından rahatsız olduğu ifade edildi. Fred, Olympiakos maçında oyundan alınmasının ardından Kartal'a tepki göstermişti.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

Kanarya'da son olarak sezonun en golcü isimlerinden olan Michy Batshuayi de yeterli süreyi bulamamasından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...

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