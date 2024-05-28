SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic EURO 2024 kadrosunda

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan ve performansıyla en çok katkı veren isimlerden biri olan Dusan Tadic, ülkesi Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosunda yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 15:43 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:53
Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic EURO 2024 kadrosunda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Sırbistan Futbol Federasyonu da 26 kişilik kadrosunu ve kaptanını duyurdu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, pazubandıyla görev yapacak isim olarak açıklandı.

Açıklanan kadro şöyle:

Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca), Dorde Petrovic (Chelsea)

Defans: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdan Babic (Spartak Moskova), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Kızılyıldız), Nemanja Stojic (Backa Topola)

Orta saha: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Kızılyıldız), Sergej Milenkovic-Savic (Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Prag), Filip Kostic (Juventus), Andrija Zivkovic (PAOK), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Mijat Gacinovic (AEK Atina)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg).



Kaynak: AA

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu yine çadırları vurdu
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA