Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic EURO 2024 kadrosunda

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Sırbistan Futbol Federasyonu da 26 kişilik kadrosunu ve kaptanını duyurdu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, pazubandıyla görev yapacak isim olarak açıklandı.

Açıklanan kadro şöyle:

Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca), Dorde Petrovic (Chelsea)

Defans: Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdan Babic (Spartak Moskova), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Kızılyıldız), Nemanja Stojic (Backa Topola)

Orta saha: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Kızılyıldız), Sergej Milenkovic-Savic (Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahçe), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Prag), Filip Kostic (Juventus), Andrija Zivkovic (PAOK), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Mijat Gacinovic (AEK Atina)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Milan), Petar Ratkov (RB Salzburg).