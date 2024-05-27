Süper Kupa finali ne zaman oynanacak 2024? Galatasaray - Beşiktaş final maçı tarihi belli oldu mu? Hangi kanalda yayınlanacak?

Türk futbolunda nefes kesen bir sezon daha geride kalırken, şampiyonluk heyecanı yerini Süper Kupa finali beklentisine bıraktı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde zafere ulaşarak ligde zirveye yerleştiği bu muhteşem sezonda, gözler artık Süper Kupa'ya çevrildi. Galatasaray, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla rekorlar kırarken, şimdi çifte kupa hedefine odaklanmış durumda.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
2023-2024 Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Süper Kupa final programı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finalleri Temmuz-Ağustos aylarında oynanıyordu. Bu yılda Süper Kupa finalinin Temmuz ayının sonlarında yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.