4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.
35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR
57. dakikada Semih Kılıçsoy topu savunmanın üzerinden aşırtarak Fahri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, kaleci gole izin vermedi.
60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
87. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.
Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-1 kazandı.