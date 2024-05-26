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Beşiktaş, Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar....

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Ev sahibi Kasımpaşa, Nuno da Costa ve Yasin Özcan'ın golleriyle zorlu rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:50 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:03
Beşiktaş, Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar....

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.


20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR

57. dakikada Semih Kılıçsoy topu savunmanın üzerinden aşırtarak Fahri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, kaleci gole izin vermedi.



60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

87. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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