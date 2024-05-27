Son dakika haberi! Jose Mourinho transferinde flaş açıklama geldi... Kritik tarih belli oldu

AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO AÇIKLAMASI

İŞTE YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI;

Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç 2011'de sürekli 'Bizi ligden düşürün' diyordu. Niye düşürülüyoruz? Suç mu işledik? Biz her yerde mücadele ediyoruz. Suçla ilgili bir şey yok. Yanlış söylemler bunlar. Bu sene yine 'Biz ligden çekileceğiz' söylemleri yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Seni ligden düşüren güç tekrar üst lige çıkarmaz ki. Kimse o güç. O güç de belli değil."