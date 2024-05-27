Son dakika haberi! Jose Mourinho transferinde flaş açıklama geldi... Kritik tarih belli oldu

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bir kez daha gerçekleşecek oy savaşından hangi ismin galip çıkacağı ilerleyen sezonlardaki yapılanmaları da direkt olarak etkileyecek.
ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Nevres Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Ali Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi.
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki isimler:
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustada Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın
AZİZ YILDIRIM'DAN MOURINHO AÇIKLAMASI
İŞTE YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI;
Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç 2011'de sürekli 'Bizi ligden düşürün' diyordu. Niye düşürülüyoruz? Suç mu işledik? Biz her yerde mücadele ediyoruz. Suçla ilgili bir şey yok. Yanlış söylemler bunlar. Bu sene yine 'Biz ligden çekileceğiz' söylemleri yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Seni ligden düşüren güç tekrar üst lige çıkarmaz ki. Kimse o güç. O güç de belli değil."
"DÜN AKŞAMKİ SEVİNÇ BENİ ÜZDÜ"
Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk. Bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkamazdık. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız."
"KALİTELİ OYUNCULAR GETİRECEĞİM"
"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."
"GÖRÜŞECEĞİM"
"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz." ifadelerini kullandı.