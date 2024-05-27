Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Galatasaray'ın RAMS Park'ta devam eden 24. şampiyonluk kutlamalarında sahaya Filistin bayrağı ile çıktı. Ziyech, kupa töreni öncesi de Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Filistin bayrağıyla poz verdi. Aktürkoğlu ve Ziyech'in bu hassasiyeti sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte kupa töreninden o özel görüntüler...
GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti.
PUAN REKORU KIRDI
Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı.
Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu.
Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.
ZIYECH SAHADA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 24. şampiyonluk kutlamaları son gaz devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech Filistin Bayrağı ile sahaya çıktı.
İşte o görüntüler...
RAMS Park, sarı-kırmızılı renklerin yanı sıra Filistin bayraklarının açıldığı o anlar...