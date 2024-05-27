Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, ligin ilk haftalarında beklentilerin altında bir performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, ligin ilk haftalarında beklentilerin altında bir performans sergiledi.
Şampiyonlar Ligi maçlarıyla birlikte oldukça yıpranan sarı-kırmızılılar, oyun olarak istenen seviyeye gelemese de kritik maçlardan galip ayrılmayı başardı.
Ligin ikinci yarısında ise Avrupa maçları olmadan yalnızca lige konsantre olan Aslan, vites arttırarak rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçmeyi başardı.
Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin yükselen performanslarıyla farkı açan Galatasaray, şampiyonluk ateşini de yaktı.
Ligin son haftasına kadar devam eden nefes kesen yarış, Konyaspor maçında son buldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılarak 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte önüne daha net bakan sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
3 DÜNYA YILDIZI BİRDEN
Fanatik'in haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almak isteyen Galatasaray, kadrosuna yapacağı takviyelerle ilk 11'ini bu düzeyde geliştirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, transferde yapacağı 3 dünya yıldızı hamlesiyle tüm dünyada da gözleri üstüne çekecek.
Maliyetleri oldukça yüksek olan 3 futbolcu için sponsorluk girişimlerini de sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz yaz olduğu gibi transferlerin önemli kısımlarını sponsorlarla bitirmeye çalışacak.
İşte o isimler ve transferlerin detayları;
İLK HEDEF İLKAY!
İlkay Gündoğan ile geçen yaz da ilgilenen Galatasaray, oyuncunun Barcelona ile 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen bu transferi zorlayacak.
SAVUNMAYA VARANE!
Savunmada Nelsson ve Davinson gibi iki önemli oyuncunun satılması halinde ise Galatasaray'ın planı Raphael Varane'ı imza attırmak.
Manchester United ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Fransız stoper için özellikle teknik direktör Okan Buruk çok istekli.
CASEMIRO BOMBASI!
Son olarak ise orta sahada son 2 sezon bütün yükü çeken isim olan Lucas Torreira'nın yanına bir hamle yapılması.
Bu oyuncunun Varane gibi Okan Buruk'un çok beğendiği bir diğer oyuncu Casemiro olduğu öğrenildi.
Casemiro'nun takıma katılması halinde seviye atlatacağını düşünen Buruk'a, Başkan Dursun Özbek'in şampiyonluk hediyesi olarak bu sürprizi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.