Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Sarı-kırmızılılar, transferde yapacağı 3 dünya yıldızı hamlesiyle tüm dünyada da gözleri üstüne çekecek.

Maliyetleri oldukça yüksek olan 3 futbolcu için sponsorluk girişimlerini de sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz yaz olduğu gibi transferlerin önemli kısımlarını sponsorlarla bitirmeye çalışacak.

İşte o isimler ve transferlerin detayları;

İLK HEDEF İLKAY!



İlkay Gündoğan ile geçen yaz da ilgilenen Galatasaray, oyuncunun Barcelona ile 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen bu transferi zorlayacak.