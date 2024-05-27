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Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray sezonu şampiyon tamamladı. İki yıl üst üste aynı başarıyı gösteren sarı kırmızılılar, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Aslan, transfer çalışmalarını da bu yönde yürütüyor. Gelen son haberlere göre Galatasaray, 3 dünya yıldızını gündemine aldı. İşte taraftarı coşturacak transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 12:57 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 12:57
Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

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Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezona da iddialı başlayan Galatasaray, ligin ilk haftalarında beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Şampiyonlar Ligi maçlarıyla birlikte oldukça yıpranan sarı-kırmızılılar, oyun olarak istenen seviyeye gelemese de kritik maçlardan galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Ligin ikinci yarısında ise Avrupa maçları olmadan yalnızca lige konsantre olan Aslan, vites arttırarak rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçmeyi başardı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin yükselen performanslarıyla farkı açan Galatasaray, şampiyonluk ateşini de yaktı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Ligin son haftasına kadar devam eden nefes kesen yarış, Konyaspor maçında son buldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrılarak 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte önüne daha net bakan sarı-kırmızılı kulüp, yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

3 DÜNYA YILDIZI BİRDEN

Fanatik'in haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almak isteyen Galatasaray, kadrosuna yapacağı takviyelerle ilk 11'ini bu düzeyde geliştirmek istiyor.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Sarı-kırmızılılar, transferde yapacağı 3 dünya yıldızı hamlesiyle tüm dünyada da gözleri üstüne çekecek.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Maliyetleri oldukça yüksek olan 3 futbolcu için sponsorluk girişimlerini de sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz yaz olduğu gibi transferlerin önemli kısımlarını sponsorlarla bitirmeye çalışacak.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

İşte o isimler ve transferlerin detayları;

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

İLK HEDEF İLKAY!

İlkay Gündoğan ile geçen yaz da ilgilenen Galatasaray, oyuncunun Barcelona ile 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen bu transferi zorlayacak.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

SAVUNMAYA VARANE!

Savunmada Nelsson ve Davinson gibi iki önemli oyuncunun satılması halinde ise Galatasaray'ın planı Raphael Varane'ı imza attırmak.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Manchester United ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Fransız stoper için özellikle teknik direktör Okan Buruk çok istekli.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

CASEMIRO BOMBASI!

Son olarak ise orta sahada son 2 sezon bütün yükü çeken isim olan Lucas Torreira'nın yanına bir hamle yapılması.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Bu oyuncunun Varane gibi Okan Buruk'un çok beğendiği bir diğer oyuncu Casemiro olduğu öğrenildi.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

Casemiro'nun takıma katılması halinde seviye atlatacağını düşünen Buruk'a, Başkan Dursun Özbek'in şampiyonluk hediyesi olarak bu sürprizi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray taraftarı şampiyonluktan daha çok sevinecek! 3 dünya yıldızı birden geliyor

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