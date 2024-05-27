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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

GS haberleri... Sezonu Konya'da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan başladı ve devam ediyor. Sarı kırmızılılar elde edilen gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katılmanın da verdiği avantajla birlikte çok önemli isimleri Florya'ya getirmeyi hedefliyor. Bunun için de çok sayıda isimle görüşmeler sürdürülüyor. Listedeki futbolcuların yanı sıra gidecekler de kontenjan konusunda büyük önem taşıyor. Hem maddi olarak hem de TFF'nin yeni kuralına göre ayrılıklar yaşanması gerekiyor. Bunun yanında bonservisleriyle ayrılacalşar da var. Peki, Galatasaray'dan hangi futbolcular ayrılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 17:19 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 17:28
Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

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Geride kalan yaz transfer dönemimde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da Icardi bonservisiyle alınmış, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Tete, Zaha, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech gibi isimler imza atmıştı.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Kışın devre arasında ise Köhn Almanya'dan getirildi. Aurier ve Carlos Vinicius ise kiralanarak kadro güçlendirildi. Şampiyonluğa ulaşılan sezonda birbirinden önemli yıldızlara sahip olan Cimbom'da yenileri için yeni bir dönem daha başlıyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Başkan Dursun Özbek seçimden galip ayrılarak görevine devam ederken Okan Buruk ile imzalar atılacak ve birliktelik sürecek. Ayrıca transferlerle de daha güçlü bir kadroa inşası gerçekleştirilecek.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Bunu yaparken de kadrodan ayrılması gereken futbolcular ve kontratları sona erecek yıldızlar mevcut. Okan Buruk'un belirlediği listeye göre operasyon derin ve bir o kadar da karlı olacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Bonservisleriyle gönderilecek oyuncularla birlikte Cimbom'un kasasına yüksek bir para girdisi sağlanacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Ayrıca TFF'nin belirlediği kontenjan kuralına göre de uyum sağlamak üzere tüm şartlar yerine getirilecek.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Teknik Direktör Okan Buruk'un istekleri üzerinden giden yönetim, Erden Timur önderliğindeki transfer komitesinden bilgileri aldı ve yeni yönetimle birlikte zaman kaybetmeden yola devam edilecek.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Birçok mevkiye yapılacak takviyeler sonrasında 12 yabancıyla sezona başlanacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Özellikle 12'inci kontenjan oyuncusunun kim olacağı merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Taraftar da şimdiden sabırsız.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Galatasaray'dan bu yaz ayrılması muhtemel isimler kimler?Detaylar haberimizde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Kerem Aktürkoğlu'nun adı her geçen gün farklı bir takım ile anılıyor. Bonservisiyle ayrılması muhtemel isimler arasında yer alıyor. Ajax en kuvvetli aday olarak gözüküyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Goller atıp asistler yapsa da takımın parçası olmayı başaramadı. Yedek kalmasından dolayı yarattığı sorunlar da gidişini hazırladı. Eğer iyi bir teklif gelirse ayrılacak.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Tanguy Ndombele: Geldiği günden beri adeta yatışta. Galatasaray'a katkısı hiç olmadı. Sezonla birlikte İstanbul kariyeri de sona erdi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Bir sezonluk Türkiye kariyerinin ardından ayrılması en kuvvetli ihtimale sahip oyuncular arasında bulunuyor. İngiltere veya İtalya'ya gitmesi muhtemel.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Victor Nelsson kötü başlayan sezonda rüzgarı kendisine çevirmeyi başardı. Yüksek bir ücretle İstanbul'dan ayrılacak gibi gözüküyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Sergio Oliveira hem son dönemde yedek kaldı hem de Okan Buruk ile sorunlar yaşayarak biletinin kesilmesini sağladı. Tek engel 2 senelik kontratı. Eğer öneri olursa satılacak. Son çare fesih.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Tete ile yapılan anlaşmaya rağmen Brezilyalı vasatı aşamadı. Ülkesinden gelen teklifler istenen seviyede olmadığı için gönderilmemişti. Patlama yapması bekleniyordu ancak başaramadı. Yazın ayrılacak gibi gözüküyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Serge Aurier de kiralık kontratı bittikten sonra Florya'ya veda ediyor. Fildişili sağ bek her şeyi ile Galatasaray'a zarar yazan isimler arasına girdi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Carlos Vinicius zaman zaman kritik goller atsa da Icardi'nin gölgesinde kaldı ve gelecek sezon planlarında düşünülmüyor. Brezilyalı yıldız da diğer kiralıklar gibi kulübüne dönecek.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Barış Alper Yılmaz da Avrupa Şampiyonası sonrasında ayrılabilir. Sezon boyunca performansıyla adeta makineye dönüşen milli yıldız için beklenti minimum 25 milyon euro.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

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