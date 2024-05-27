Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Tanguy Ndombele: Geldiği günden beri adeta yatışta. Galatasaray'a katkısı hiç olmadı. Sezonla birlikte İstanbul kariyeri de sona erdi.

Bir sezonluk Türkiye kariyerinin ardından ayrılması en kuvvetli ihtimale sahip oyuncular arasında bulunuyor. İngiltere veya İtalya'ya gitmesi muhtemel.

Victor Nelsson kötü başlayan sezonda rüzgarı kendisine çevirmeyi başardı. Yüksek bir ücretle İstanbul'dan ayrılacak gibi gözüküyor.

Sergio Oliveira hem son dönemde yedek kaldı hem de Okan Buruk ile sorunlar yaşayarak biletinin kesilmesini sağladı. Tek engel 2 senelik kontratı. Eğer öneri olursa satılacak. Son çare fesih.