Son dakika transfer haberi! Galatasaray’da neredeyse bir takım yolcu! Yepyeni Cimbom geliyor... İşte ayrılacaklar listesi

Geride kalan yaz transfer dönemimde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'da Icardi bonservisiyle alınmış, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Tete, Zaha, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech gibi isimler imza atmıştı.
Kışın devre arasında ise Köhn Almanya'dan getirildi. Aurier ve Carlos Vinicius ise kiralanarak kadro güçlendirildi. Şampiyonluğa ulaşılan sezonda birbirinden önemli yıldızlara sahip olan Cimbom'da yenileri için yeni bir dönem daha başlıyor.
Başkan Dursun Özbek seçimden galip ayrılarak görevine devam ederken Okan Buruk ile imzalar atılacak ve birliktelik sürecek. Ayrıca transferlerle de daha güçlü bir kadroa inşası gerçekleştirilecek.