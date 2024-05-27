Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti

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Trendyol Süper Lig'de 24'üncü kez şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta binlerce taraftarıyla başarısını kutladı. Sarı krrmızılılarda yaşanan büyük coşkuya bir kez daha Mauro Icardi damga vurdu..

Podyuma son dönemdeki satışları ile dikkat çeken derin Galatasaray temalı bir pelerin ve elinde meşale ile gelen deneyimli santrafor, güneş gözlüğünü takmayı ve şapkasını ters çevirmeyi de unutmadı.