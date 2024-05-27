Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü kez şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta binlerce taraftarıyla başarısını kutladı. Sarı krrmızılılarda yaşanan büyük coşkuya bir kez daha Mauro Icardi damga vurdu..
Trendyol Süper Lig'de 24'üncü kez şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta binlerce taraftarıyla başarısını kutladı. Sarı krrmızılılarda yaşanan büyük coşkuya bir kez daha Mauro Icardi damga vurdu..
Podyuma son dönemdeki satışları ile dikkat çeken derin Galatasaray temalı bir pelerin ve elinde meşale ile gelen deneyimli santrafor, güneş gözlüğünü takmayı ve şapkasını ters çevirmeyi de unutmadı.
Kupanın kaldırılması ile birlikte büyük bir sevinç yaşayan on binlerce taraftarın önünde mikrofonu eline alan 31 yaşındaki forvet 'Fener ağlama' tezahüratı ile Fenerbahçe'ye bir kez daha göndermede bulundu.
Mauro Icardi, Şampiyonluk kutlamalarına derin Galatasaray pelerini ve 'Beni sev' ve ardından 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çıktı. Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, Dzeko'nun gol müziği olan 'Beni Sev' şarkısıyla çıktı. Bu anlar sosyal medyada gündeme oturdu