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Galatasaray'ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Trendyol Süper Lig'de dün akşam sona eren sezonun ardından gol kralı da belli oldu. Yaptığı vuruşların yanı sıra oyun planına verdiği katkıyla Galatasaray'ın en büyük kozu haline gelen Mauro Icardi, krallık sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu daha önce de İtalya'da aynı başarıyı 2 kez göstermişti. Sarı kırmızılıların tarihine geçmeyi başaran gol makinesi geride kalan sezonu da geride bıraktı. Adı transferde de gündeme oturan ve milyonlarca euroluk maaş ödeneceğine dair iddialar yer lan Icardi 25 kez fileleri sarssa da bu listede ilk sıraya oturamadı. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:11
Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

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Zorlu geçen 2023-2024 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Dün akşam Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Cimbom, tarihi sezonun ardından 24'üncü kez mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürmeye hak kazandı. Ağustos ayından itibaren performansıyla dikkat çeken Mauro Icardi, tam 25 kez gol sevinci yaşadı ve adını zirveye yazdırarak krallık tacını taktı. Peki, son 20 sezonun en golcü isimleri kim oldu? Tangocu süper yıldız bu listede ilk basamaklarda yer almıyor. İşte bu süre içerisinde bir sezonda en çok gol atan isimler…

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Mauro Icardi bu sezon Kayserispor'a gol atamadıktan sonra perdeyi Rams Park'ta açtı. Trabzonspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Ardından Gaziantep FK karşısında da 2 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor karşısında da gol atma başarısı yakalarken Ankaragücü'nü boş geçti.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Antalyaspor deplasmanında ise 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Derbide Beşiktaş'ı yıkmayı başaran Icardi yine 2 gol atmayı başardı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Siyah beyazlılar karşısındaki ezici oyununun ardından 3 maçı boş geçen deneyimli forvet, eleştirilerin ayyuka çıktığı dönemde Alanyaspor önünde şova devam etti. 1 gol ve 2 asist yaparak Antalya'dan zaferle ayrılan takımına 3 puan getirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Pendikspor mücadelesinde de sessiz kalan tecrübeli santrafor, Adana Demirspor'a karşı 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Karagümrük ve Fenerbahçe'ye de skor katkısı yapamadı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Gözündeki problem nedeniyle Konyaspor, Sivasspor ve ikinci yarıdaki Kayserispor maçlarında oynayamadı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Trabzonspor karşısında sadece 8 dakika forma giydi ve yeniden formasına ısınmaya başladı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

İstanbulspor önünde 45 dakika forma giymesine rağmen ağları havalandırdı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir karşısında yine sessizdi. Ankaragücü'ne gol atarak kendisini gösterdi.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Antalyaspor'a karşı cezası nedeniyle forma giyemedi ve Beşiktaş derbisiyle dönüş yaptı ancak gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Ligin sonuna doğru açılan Arjantinli Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'a 1, Kasımpaşa ile Sivasspor'a ise 2 kez fileleri sarstı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Galatasaray, 66. sezonu tamamlanan ligde 18 kezle en fazla gol kralı çıkaran takım unvanını sürdürdü.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Süper Lig'de Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da birer kez gol kralı çıkardı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Lig tarihinde 19 farklı takımdan 33'ü Türk, 15'i yabancı olmak üzere toplam 48 futbolcu "gol kralı" ünvanını kazandı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Metin Oktay'ın rekoru

Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu ünvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait. Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu ünvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman izliyor.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Tanju Çolak tarihe geçti

Lig tarihinde gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu ünvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak. Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti. Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı gol kralı ünvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Yabancı krallar

Lig tarihinde şimdiye dek 15 yabancı futbolcu, 16 kez gol kralı ünvanını yakaladı. Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia ile Galatasaray'da görev yapan Mauro Icardi gol krallıkları yaşadı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

En çok gol atan yabancı Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı. Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Paylaşılan krallıklar

Ligin geride kalan 66 yıllık tarihinde gol krallığı 3 kez paylaşıldı. 1975-1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-1980'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu. 2001-2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden FETÖ firarisi Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallar

Lig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı gol kralı Metin Oktay oldu. Galatasaraylı futbolcu, 1962-1963 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe geçti. Gol ortalaması en düşük krallar ise 1979-1980 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

"Yedek kral" Semih Şentürk

Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı taktı. Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerinde ilk kez bu ünvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı. Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktı

Sergen Yalçın ile "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan biri olan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu ünvanı aldı. Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-2013'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak, krallık tacını taktı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Galatasaray, rekorlarla şampiyonluğa koştu

Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı. Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım ünvanının da yeni sahibi oldu. Ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım

Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

Ligde üst üste galibiyet rekoru: 17 maç

Galatasaray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

İç sahada gol atma rekoru

Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki 34 iç saha maçında skor üretmişti.

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

İşte son sezonların gol kralları

2002-2023 Okan Yılmaz: 24 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

20024-2005 Fatih Tekke: 31 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2005-2006 Gökhan Ünal: 24 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2006-2007 Alex de Souza: 19 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2007-2008 Semih Şentürk: 17 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2008-2009 Milan Baros: 20 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2009-2010 Ariza Makukula: 21 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2010-2011 Alex de Souza: 29 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2011-2012 Burak Yılmaz: 32 gol (Süper Final ile birlikte)

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2012-2013 Burak Yılmaz: 24 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2013-2014 Aatif Chahechouhe: 17 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2014-2015 Fernandao: 22 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2015-2016 Mario Gomez: 26 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2016-2017 Vagner Love: 23 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2017-2018 Bafetimbi Gomis: 29 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2018-2019 Mbaye Diagne: 30 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2019-2020 Alexander Sörloth: 24 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2020-2021 Aaron Boupendza: 22 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2021-2022 Umut Bozok: 20 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2022-2023 Enner Valencia: 29 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

2023-2024 Mauro Icardi: 25 gol

Galatasaray’ın yıldızı Maruo Icardi gol kralı oldu ama bu listede gerilerde kaldı! Öyle isimler var ki çok şaşıracaksınız

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