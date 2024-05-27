Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında! Portekizlilerden ilginç ifade: İşte o manşetler...

"Son şampiyon son maç gününde Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi ve 102 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin (99) önünde ligi bitirdi. Galatasaray 38 maçın 33'ünü kazanarak tüm sezon boyunca sadece bir maç kaybeden ve maç sonunda İstanbulspor'u 6-0 (3-0) yenen Fener'in önünde bitirdi. Trabzonspor 67 puanla üçüncü sıranın çok gerisinde kaldı."

"Galatasaray son maç gününde küme düşme adaylarından Konyaspor'u 3-1 yendi. Bu şampiyonluk için yeterli! Bu, "Boğazın Aslanları"nın son 32 yıldaki 16. şampiyonluğu! Kulüp bu galibiyetle taraftarlarına geçtiğimiz Pazar günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı aldığı derbi yenilgisini unutturdu. "Gelecek sezon İstanbul'un iki ezeli rakibi arasında formadaki bir yıldız için büyük bir mücadele yaşanacak: Galatasaray 5. yıldız için, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ise 4. yıldız için mücadele edecek. Fenerbahçe olumsuz serisini kırmak istiyor. Fener şampiyonluk için on sezondur bekliyor. Yeni kulüp başkanının seçimi merakla bekleniyor."

'GALATASARAY 24. ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYOR'

Fransız Foot Mercato, sarı-kırmızılıların zaferi için şu ifadelere yer verdi;

"Bu final gününden önce, Türkiye şampiyonası henüz kararını vermemişti. Geçtiğimiz hafta en iyi iki takım karşılaştı ve Fenerbahçe İstanbul derbisinde Galatasaray'a karşı galip geldi. Fenerbahçe'nin geçen haftaki galibiyetiyle şampiyonluk hayalleri için hala bir şansı vardı. Galatasaray'ın kupa umudunun olması için kaybetmesi, Fenerbahçe'nin ise maçını kazanması gerekiyordu. Lig ikincisi, Edin Džeko ve Dušan Tadić (6-0) sayesinde İstanbulspor karşısında evinde kolay bir galibiyet alarak işi bitirdi. Ancak Cimbom tereddüt etmedi ve şampiyonluğunu mümkün olan en iyi şekilde sonlandırdı.

"Galatasaraylı oyuncular ligin en golcü oyuncusu Mauro Icardi'ye güvendi. Bu sezon formda olan Arjantinli oyuncu (toplam 25 gol) bu akşam Konyaspor'a karşı yine bir duble yaptı (29, 51.). Berkan Kutlu da maçın sonucunu belirleyen bir gol daha attı (3-0, 53.). Maçı çantada keklik gören Galatasaray, Süper Lig'i garantiledi. Galatasaray 102 puanla 24. Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Hemen arkasında 99 puanla Fener'in Sarı Kanaryalar'ı bir kez daha başarısız oldu. Sarı Kanaryalar'ın son şampiyonluğu 2014 yılına dayanıyor..."