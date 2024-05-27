Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında! Portekizlilerden ilginç ifade: İşte o manşetler...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasına lider giren Galatasaray, beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı - kırmızılılar 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasına lider giren Galatasaray, beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı - kırmızılılar 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti.
Hakemin son düdüğüyle birlikte Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde Galatasaray'a gönül veren taraftarlar sokaklarda eğlenmeye başladı. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınının da gündemindeydi.
İşte dış basında atılan o manşetler;
'YİNE ŞAMPİYON'
Alman Spor.de'nin "Galatasaray 102 puanla bir kez daha Türkiye şampiyonu" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;
"Son şampiyon son maç gününde Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi ve 102 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin (99) önünde ligi bitirdi. Galatasaray 38 maçın 33'ünü kazanarak tüm sezon boyunca sadece bir maç kaybeden ve maç sonunda İstanbulspor'u 6-0 (3-0) yenen Fener'in önünde bitirdi. Trabzonspor 67 puanla üçüncü sıranın çok gerisinde kaldı."
'TARİHİ ŞAMPİYONLUK'
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD, sarı-kırmızılıların zaferini; "Galatasaray tarihi lig şampiyonluğunu kutluyor!" başlığıyla duyururken şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray son maç gününde küme düşme adaylarından Konyaspor'u 3-1 yendi. Bu şampiyonluk için yeterli! Bu, "Boğazın Aslanları"nın son 32 yıldaki 16. şampiyonluğu! Kulüp bu galibiyetle taraftarlarına geçtiğimiz Pazar günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı aldığı derbi yenilgisini unutturdu. "Gelecek sezon İstanbul'un iki ezeli rakibi arasında formadaki bir yıldız için büyük bir mücadele yaşanacak: Galatasaray 5. yıldız için, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ise 4. yıldız için mücadele edecek. Fenerbahçe olumsuz serisini kırmak istiyor. Fener şampiyonluk için on sezondur bekliyor. Yeni kulüp başkanının seçimi merakla bekleniyor."
'GALATASARAY 24. ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYOR'
Fransız Foot Mercato, sarı-kırmızılıların zaferi için şu ifadelere yer verdi;
"Bu final gününden önce, Türkiye şampiyonası henüz kararını vermemişti. Geçtiğimiz hafta en iyi iki takım karşılaştı ve Fenerbahçe İstanbul derbisinde Galatasaray'a karşı galip geldi. Fenerbahçe'nin geçen haftaki galibiyetiyle şampiyonluk hayalleri için hala bir şansı vardı. Galatasaray'ın kupa umudunun olması için kaybetmesi, Fenerbahçe'nin ise maçını kazanması gerekiyordu. Lig ikincisi, Edin Džeko ve Dušan Tadić (6-0) sayesinde İstanbulspor karşısında evinde kolay bir galibiyet alarak işi bitirdi. Ancak Cimbom tereddüt etmedi ve şampiyonluğunu mümkün olan en iyi şekilde sonlandırdı.
"Galatasaraylı oyuncular ligin en golcü oyuncusu Mauro Icardi'ye güvendi. Bu sezon formda olan Arjantinli oyuncu (toplam 25 gol) bu akşam Konyaspor'a karşı yine bir duble yaptı (29, 51.). Berkan Kutlu da maçın sonucunu belirleyen bir gol daha attı (3-0, 53.). Maçı çantada keklik gören Galatasaray, Süper Lig'i garantiledi. Galatasaray 102 puanla 24. Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Hemen arkasında 99 puanla Fener'in Sarı Kanaryalar'ı bir kez daha başarısız oldu. Sarı Kanaryalar'ın son şampiyonluğu 2014 yılına dayanıyor..."
'BEKLEMEK ZORUNDA KALDI'
Fransızların ünlü L'Equipe gazetesi ise şu ifadelere yer verdi;
"102 puan. 33 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgiyle SüperLig'i domine eden Galatasaray, tarihindeki 24. Türkiye ligi şampiyonluğunu elde etmek için son güne kadar beklemek zorunda kaldı. Mauro Icardi'nin takımı, Konyaspor karşısında 3-1'lik kolay bir galibiyet alarak işi bitirdi. Fenerbahçe sadece üç puan geride kalarak hala yarışın içindeydi. Edin Dzeko ve takım arkadaşları İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek sezonu 99 puanla kapattı. Tablonun en altında İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük ve Ankaragücü yer alıyor."
'HATIRLARSANIZ...'
Portekiz'in ünlü Record gazetesi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırırken bir de hatırlatma yapmayı ihmal etmedi:
"Galatasaray, şampiyonanın son gününde Konyaspor'u 3-1 yenerek 102 puanla bu Pazar ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Bugüne kadar matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe ise son gün İstanbulspor AS'yi 6-0 yenerek sezonu 99 puanla ve şampiyon Galatasaray'dan daha az yenilgiyle (31V, 6E ve 1D) tamamladı. Hatırlarsanız, Galatasaray üst üste iki Türkiye şampiyonluğunu kazanan son takımdı, bunu 2017/18 ve 2018/19 sezonlarında da başarmıştı."
'ICARDI ŞAMPİYONLUĞUN YOLUNU GÖSTERDİ'
Hollanda'dan Voetbal International da Galatasaray'ın şampiyonluğunu satrılarına taşıdı:
"Icardi muhteşem kafa vuruşuyla Galatasaray'a şampiyonluğun yolunu gösterdi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğu bir hafta erteledi. Bu, Türk eski uluslararası Okan Buruk'un takımı için son üç sezonda her seferinde kaybettiği Konya'da gerçekleşmesi gerektiği anlamına geliyordu. Ancak, şimdi önemli olduğu için işler ters gitmedi. Galatasaray için bir kez daha ağırlığınca altın değerinde olan Icardi sayesinde."
'ŞAMPİYONLUĞUN KOKUSUNU ALIYOR'
Bir diğer Hollanda gazetesi olan Voetbal Primeur ise; "Galatasaray şampiyonluğun kokusunu alıyor" ifadesine yer verdi.